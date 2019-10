Ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli toipuu loukkaantumisesta pyörätuolissa Imatralla — Tarkkaa toipumisennustetta on vaikea arvioida: ”Olisi kova juttu, jos kuukauden päästä pystyisi kävelemään”

Imatralainen ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli kaatui syyskuun 14. päivä ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan MotoE-luokan osakilpailussa San Marinon Misanossa.

Kaatumisen jälkeen Tuuli kiidätettiin helikopterilla sairaalaan: vasen ranne oli useammasta kohtaa poikki, ja vasen reisiluu niin ikään. Tuuli operoitiin Italiassa, jossa hän oli sairaalassa lähes kaksi viikkoa. Leikkauksessa hänen reisiluuhunsa laitettiin titaania.

— Ei ole kunto vielä hirveän hyvä, leikkauksesta on vasta pari viikkoa aikaa. Tällä hetkellä olen pyörätuolissa. Kainalosauvoilla pystyn hieman kulkemaan, mutta se on vaikeaa kun ranne on myös leikattu, Tuuli päivittää tämän hetken kuulumisiaan.

Tuuli puhuu kymmenen vuoden karmasta, nimittäin tasan kymmenen vuotta sitten hän oli myös pyörätuolissa. Tuolloin hän kaatui 125-kuutioisten SM-sarjan kilpailussa Kemorassa niin, että molemmat nilkat operoitiin.

Tarkkaa toipumisennustetta ei ole

Tällä hetkellä Tuuli parantelee itseään Imatralla.

Päivät kuluvat nopeasti televisiota katsellessa ja pelikonsolia pelatessa, vaikka välillä hieman masentaa, kun ei hirveästi mitään pysty tekemään. Tuuli kuitenkin painottaa, että loukkaantumiset kuuluvat urheiluun.

— Ja se pitää ymmärtää, että itse olen itseni tähän jamaan ajanut. Minä siellä itse kaaduin. Tästä on vaan mentävä eteenpäin, Tuuli veistelee.

Tämän hetkiseen loukkaantumiseen ei tarkkaa toipumisennustetta ole. Tällä hetkellä kipuja on vielä paljon reidessä erityisesti yöaikaan.

— Yöt ovat pahimpia, kun särkee kovasti. Ei ole oikein saanut nukuttua, Tuuli kertoo.

Tuuli on kuitenkin toiveikas: vaikka alunperin Tuulin taustajoukkoihin kuuluva Jouni Kauppila epäili kauden olevan ohi, Tuuli itse jättää pienen mahdollisuuden ajamiselle tällä kaudella. Viimeiset kilpailut ajetaan marraskuussa, joten toipumisen kanssa pitää kiirettä.

— Tietysti toivon, että pääsisin vielä ajamaan viimeisiin kilpailuihin. Ei osaa yhtään sanoa vielä kauan kuntoutumisessa menee, mutta olisi kova juttu, jos kuukauden päästä pystyisi kävelemään normaalisi, hän pohtii.

Loukkaantumisten sävyttämä kausi

Imatralaiskuljettajan kausi ei missään nimessä ole ollut helppo.

Loukkaantuminen on jo Tuulin kauden toinen: huhtikuussa hän joutui onnettomuuteen Moto2-luokan osakilpailussa Valenciassa. Tuolloin Tuulilta löytyi ilmarinta sekä murtumia kylkiluissa ja leuassa.

— Tietenkään tämä kausi ei ole mennyt niin kuin toivottiin. Mutta jos loukkaantumiset ottaa pois, niin vuosi on ollut hyvä. Olen ollut tosi hyvässä vauhdissa monissa kisoissa, kuten tuossakin missä kaaduin. Vauhdista ei ole ollut kiinni, enemmänkin omaa hölmöyttä ja huonoa tuuria on sattunut matkalle, hän toteaa ja jatkaa, että loukkaantumiset kuuluvat lajiin.

Ensi kauden kuviot ovat Tuulen mukaan toistaiseksi auki. Joitain suunnitelmia ja virityksiä ensi kaudeksi on, mutta sopimusta ei ole vielä tehty.

— Toistaiseksi mitään varmaa ei ole, hän sanoo.