Elmo Minkkisellä oli ensimmäinen kierros takana ja toinen edessä. Sijoitus Linnoitus Openissa oli jaettu kolmas, avoimen sarjan kärkisija oli vain kahden heiton päässä.

— Rata on suhteellisen haastava, on avointa, on metsää. Vähän kelikin tekee omat juttunsa. Onneksi ei ole kauhean kova tuuli, mutta sää on viileä. Koska joutuu laittamaan paljon päälle, venyvyyttä ei ehkä ole kauheasti. Lämpimänä pitää kumminkin pysyä, Minkkinen kertoi.

Linnoitus Open on maakunnan ykköskisa frisbeegolfissa ja Suomen mittakaavassakin yksi suosituimmista yksipäiväisistä kisoista. Vuosi sitten pelattiin 72 heittäjällä ja täyttä oli kuudessa sekunnissa.

Pari aivopierua pois, niin se olisi ollut tosi hyvä. — Elmo Minkkinen

Täksi vuodeksi osanottajien määrä tuplattiin, eli sisään otettiin 144 kilpailijaa. Osanottajalistat täyttyivät 26 sekunnissa. Lopulta mukaan mahtui 152 heittäjää.

— Nyt on jo vähän liikaa kilpailijoita, aikataulu menee vähän turhan tiukaksi, totesi Linnoitus Openin TD Timo Mäntylä.

Tamperelainen Minkkinen oli yrittänyt päästä kilpailuun mukaan neljä vuotta. Vasta nyt tärppäsi, vaikka hän edustaa järjestäjäseura Willimiehen disc golfia.

— Ei siitä mitään etuuksia tule, muutenhan se olisi epäreilua muita kohtaan. Kaikki pitää ottaa huomioon, Minkkinen painotti.

Korkeuserotkin kasvattivat vaatimustasoa

Päivän aikana 19 väylän rata kierrettiin kaksi kertaa. Tuulinen keli ja korkeuserot kasvattivat reitin vaatimustasoa.

— Tuuli on erilainen eri puolilla kukkuloita, mikä tuo huomattavasti lisää haastavuutta, Mäntylä luonnehti.

Minkkinen kilpailee frisbeegolfissa melkein joka viikonloppu ja saapui kotikisoihin voitto taskussaan edelliseltä viikonlopulta. Hän yritti lähteä kisaamaan suht´ nöyrin mielin ja ensimmäinen kierros meni kohtalaisesti.

— Pari aivopierua pois, niin se olisi ollut tosi hyvä.

Lopulta Minkkisen sijoitus oli jaettu kahdeksas. Avoimen sarjan voitti forssalainen Atte Kolis ja naisten sarjan Mikkelin Heidi Laine. Myös juniorien ykkössija meni Mikkeliin, asialla Eetu Muhonen. Muumio-sarjan eli 40 vuotta täyttäneiden taitavin oli Riku Tähtinen Järvenpäästä.

Linnoitus Open ei ollut Minkkiselle kauden pääkilpailu, mutta hänen mielestään se on hieno kilpailu.

— Tämä on yksi upemmista. Tätä jännitin ehkä eniten. Kotiseuran kisat ja upeat maastot. Ukki asui lapsuutensa juuri tällä seudulla ja kertoi juuri täältä tarinoita.