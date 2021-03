Kuntien sisäliikuntapaikat ja uimahallit suljetaan Etelä-Karjalassa yleisöltä maaliskuun ajaksi – Lasten harrastustoiminta saa jatkua rajoitetusti sisällä ja nuorten ryhmät siirretään ulos

Etelä-Karjalan kuntien sisäliikuntapaikat hiljenevät ainakin maaliskuun ajaksi. Etelä-Karjalan covid-19 tilannekuvaryhmä teki teki tiistaina uusia suosituksia, joilla tiukennetaan koronarajoituksia ja pyritään siten kääntämään maakunnan vaikeutunutta epidemiatilannetta parempaan suuntaan.

Lappeenrannan ja Imatran kaupungit päättivät uusien suositusten mukaisesti, että niiden omat sisäliikuntatilat ja uimahallit suljetaan yleisöltä maaliskuun loppuun asti.

Tilat sulkeutuvat Imatralla keskiviikkona ja Lappeenrannassa torstaina.

Ulkoliikuntapaikat ovat yleisön käytettävissä edelleen, mutta niiden pukutiloja suljetaan.

– Tilanne vaatii toimenpiteitä. Siitähän tästä on kyse. Liikuntaa ei olla kieltämässä, vaan vähentämässä kontakteja. On varsin toivottavaa, että ihmiset liikkuisivat näistä poikkeuksellisista oloista huolimatta, Lappeenrannan liikuntajohtaja Pasi Koistinen toteaa.

Vesa Salminen Loma Cheerleadersin 2007-2011-syntyneiden joukkue Rodos treenasi kuvioitaan Lappeenrannan urheilutalon alakerran voimistelusalissa tammikuussa.

Aikuisten harrastustoiminta seis, nuoret rajoitetusti ulos

Maaliskuussa kuntien sisäliikuntatiloissa ja uimahalleissa sallitaan vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta enintään kymmenen hengen pienryhmissä.

Toiminta tulee järjestää lähikontakteja välttäen, kahden metrin turvaväleistä huolehtien eivätkä ryhmät saa sekoittua.

Sisätiloissa saa jatkua myös ammattilaisurheiluksi määritelty toiminta ja erityisryhmien kuntoutus.

Vuosina 2001–2007 syntyneet voivat harrastaa ulkotiloissa enintään 20 hengen ryhmissä, mutta heidän sisätiloissa tapahtuva harrastustoimintansa tulee keskeyttää.

– Ulkona on lähtökohtaisesti helpompi pitää turvavälejä kuin sisällä, Koistinen toteaa.

Imatran kaupunki tiedottaa selväsanaisesti, että vuonna 2000 syntyneiden ja sitä vanhempien henkilöiden ryhmäharrastukset eivät ole sallittuja kaupungin tiloissa sisällä eikä ulkona.

Koistisen mukaan linja on sama Lappeenrannassakin.

Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta seis ja 12–20-vuotiaiden sisäliikunta seis. — Pasi Koistinen

– Yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta seis ja 12–20-vuotiaiden sisäliikunta seis.

Aiemmin määritellyn mukainen ammattilais- ja huippu-urheilun ottelutoiminta saa jatkua, mutta kaikkien muiden ryhmien kilpailutoiminta keskeytetään.

– Ammattilaisurheilutoiminnan takaava pykälä pysyy ennallaan. Siltä osin muutoksia ei nyt tule, Koistinen tiivistää.

Kunnat turvaavat myös ammattilaisurheilun kriteerit täyttävien yksilöurheilijoiden harjoitusmahdollisuudet, kuten viime keväänäkin.

Kai Skyttä Lappeenrantalaisen SaiPa salibandyn naiset pelaavat F-liigan pudotuspelikarsinnoissa ja miehet divarin puolivälierissä. Arkistokuva.

Lappeenrannan ohjeet seuroille tarkentuvat keskiviikkona

Yläkoulujen mahdollinen siirtyminen etäopetukseen vähentää myös liikuntasalien käyttöä.

On vielä avoinna, hiljeneekö jokin sisäliikuntapaikka Lappeenrannassa niin, että se on kaupungin näkökulmasta järkevintä sulkea kokonaan rajoitusten ajaksi.

– Toisaalta kaikkia ryhmiä ei kannata keskittää samaan paikkaan. Uusien rajoitusten ideahan nimenomaan on pitää ihmisiä entistä enemmän erillään toisistaan. Lähtökohta on, että lasten harrastustoiminta saa jatkua. Parhaimmillaanhan se on niin, että se jatkuu nykyisissä tiloissa, mikä toisi sitä väljyyttä, Koistinen toteaa.

Lappeenrannan kaupungin väellä on vielä useita asioita selvitettävänään uusien rajoitusten käytännön vaikutuksista.

Liikuntatoimi aikoo antaa tarkempia ohjeita seuroille keskiviikkona.

– Meillä ei ole esimerkiksi vielä tietoa, kuinka monta harrastusryhmää jatkaa toimintaansa. Edelliset ohjeistuksemme ovat saaneet seuroilta kiitosta selkeydestään. Koitamme tehdä ne samalla tarkkuudella nytkin.

Leviämisvaihe jatkuu

Etelä-Karjalan covid-19 tilannekuvaryhmä päätti viime viikon torstaina, että Etelä-Karjalan koronavirusepidemia on siirtynyt leviämisvaiheeseen. Ilmaantuvuusluku on ollut alueella rajussa kasvussa.

Muuntoviruksen esiintyvyys on noussut Etelä-Karjalassa huomattavan suureksi. Tilannekuvaryhmä kuvaa epidemiatilannetta huolestuttavaksi.