Jääkiekko: Matias Mäntykivelle on suunniteltu jo suurta ruutua SaiPan liigajoukkueessa. Veikko Loimaranta ja Leevi Karjalainen tappelevat paikasta kokoonpanossa.

Leevi Karjalainen ja Veikko Loimaranta asettuvat Matias Mäntykiven varjoiksi Kisapuiston parkkipaikalla. Marssijärjestys on tämä, sillä nuorten maajoukkuemies Mäntykivi on jo pari kautta ollut SaiPan lupaavin nuori pelaaja, jonka ruutu on piirretty isoksi alkavalla kaudella.