Sateen piiskaamalla Joutsenon Keskuskentällä Kultsu FC kompastui jälleen tehottomuuteen. Tällä kertaa Lahden Reipas oli parempi Mikko Tuomen osumalla 0–1 (0–1). Kultsu oli ottelussa hallitsevampi osapuoli, mutta ei pystynyt hyödyntämään maalipaikkojaan.

Kultsu on tehnyt viidessä ottelussa viisi maalia epätasaisella jakaumalla. Kertaalleen maaleja on tullut neljä ja kolmesti joukkue on jäänyt nollille. Pisteitä on kasassa kolme.

– Kyllä me oltiin kuskin paikalla, mutta ei oltu riittävän kovia. Ketutus tässä on päällä. Varsinkin kotona tällaiset 0–1-tulokset syövät joukkuetta, päävalmentaja Jukka Korhonen tuumasi pettyneenä.

Liukasta ja kosteaa

Ennen ottelua rankkasade kuritti viheriötä, mutta pelialusta oli silti kohtuullisen hyvässä kunnossa. Sivurajojen tuntumassa lätäköitä oli ja se muutti peliä ajoittain taistelupalloksi.

Kultsu oli lopulta se joukkue, jota sade kirpaisi enemmän. Avausjaksolla Tomi Karttunen pääsi ampumaan rangaistuspotkua, mutta liukkaalla alustalla tukijalka petti ja pallo leijaili reilusti yli maalin. Avausjakson murheellisuutta korostaa se, että ottelun ainoa maali syntyi minuutti ennen puoliaikavihellystä.

– Meillä oli hyvä paikka jo ennen sitä rankkaria, eikä koko jaksolla hätää, mutta sitten tuli tuo pukukoppimaali. Nämä tällaiset kouluttaa kyllä joukkuetta. Pettyneitä kavereita tuolla kentällä nyt on palauttavia vetämässä, kertoi Korhonen seuratessaan joukkueensa hölkkäilyä.

Vajaalla miehistöllä

Toisella jaksolla Riku Nurkka ajettiin 65 minuutin kohdalla toisen keltaisen jälkeen ulos. Tämä ei voimasuhteita muuttanut, vaan Kultsu oli joukkueista se, joka hyökkäsi vaarallisesti ja oli aktiivisempi. Vain maalit jäivät puuttumaan.