Jääkiekon II divisioonassa alkavat pudotuspelit — PEPOn seurajohto on näyttänyt vihreää valoa nousulle Suomi-sarjaan

PEPO sijoittui II divisioonassa lohkokakkoseksi joensuulaisen Karjalan Koplan jälkeen. Torstaina Kisapuistossa alkavissa välierissä lappeenrantalaiset kohtaavat viime kauden mestarin LL-89:n Lapinlahdelta.

— Kaksi kertaa Lapinlahti pitäisi voittaa ja sen jälkeen Kopla, ellei Warkis pudota heitä. Peli kerrallaan, sarja kerrallaan edetään. Niin pitkälle mennään kuin rahkeet riittävät, PEPOn päävalmentaja Juuso Vakkilainen linjaa.

Kyllähän Suomi-sarja ihan luonnollinen jatkumo olisi jollain aikavälillä. — Juuso Vakkilainen

Ihan päätyyn asti meneminen tietäisi nousua Suomi-sarjaan, mille on näytetty vihreää valoa myös seurajohdon suunnalta.

— Mitä parin vuoden ajan ollut näissä valmennushommissa mukana, koko ajan olemme tähdänneet siihen, että menisimme niin joukkueena kuin seuranakin eteenpäin. Kyllähän Suomi-sarja ihan luonnollinen jatkumo olisi jollain aikavälillä. Sen verran tavoitteellisesti tätä hommaa kuitenkin tehdään.

II divisioonan Savo-Karjalan tynkälohkossa on vain kuusi joukkuetta. Runkosarjassa pelejä tuli ainoastaan 20, mikä Vakkilaisen mielestä on auttamattomasti liian vähän.

— Meillekin tuli pari kertaa sellainen kolmen viikon pelitauko. Siinä on aika hankala saada pelaajia innostumaan treeneistä, kun tietää, että seuraava peli on vasta monen viikon päästä. Onneksi meillä on kakkosjoukkue, jossa tietyt pelaajat saivat käydä pelaamassa välillä kolmosdivaria ja saivat sieltä lisää pelejä.

Kotietu on iso etu

Täksi kaudeksi PEPOn joukkueessa tapahtui jonkin verran vaihtuvuutta, mikä loi omat haasteensa alkukaudelle. Lohkon kärkipaikka karkasi jo hyvissä ajoin, ja PEPO keskittyi varmistelemaan kakkossijaa, mikä toi tärkeän kotiedun välieriin.

— Se on kuitenkin iso etu, kun aletaan arkena pelata.

Kopla voitti runkosarjan 11 pisteen erolla ennen PEPOa, mutta sarjan tehokkain peluri löytyi lappeenrantalaisten riveistä. Teemu Holopainen summasi 18 ottelussa 21+36=57 tehopistettä.

PEPOn taakse kolmanneksi jäänyt Lapinlahden joukkuekin on vahvistunut kauden mittaan. Mukaan on palannut muun muassa todellinen pisterohmu Jani Lyytinen.

Valtaosan pelivuosistaan II divisioonassa viettänyt KalPa-taustainen hyökkääjä on kiekkoillut sarjassa 169 ottelua ja tehtaillut niissä ”vaatimattomat” 223+408=631 tehopistettä.





II divisioonan välierät

To 7.3. PEPO—LL-89 klo 19.30

La 9.3. LL-89—PEPO klo 16

Tarvittaessa:

Su 10.3. PEPO—LL-89 klo 18

Otteluparin voittaja etenee lohkon loppuotteluun.