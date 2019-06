Kommentti: PEPO painaa jarrut punaisina omaa Tuska-festivaaliaan

PEPOn itse luomalle Tuska-festivaalille oli kuvaavaa toppari Alieu Ceesayn pusku ylärimaan varsinaisen peliajan jo umpeuduttua. Nyt käy lähellä, viime kaudella upposi.

Yhden ja kolmen pisteen ero on tällä hetkellä sarjassa jättimäinen, sillä Mikkelin Palloilijat on kaukana edellä. PEPO nousee alakerrasta vain voittamalla putkeen otteluita. Ja monta.

Viisainta on silti lopettaa edes nousun ajattelu. Mentaalijarru irtoaa, kun rentous palaa, eikä se tapahdu sarjataulukosta eroja laskemalla. Syksyllä voi katsoa, mitä jäi käteen.

Mika Heino on valmentajana uransa parhaassa kasvun paikassa, vaikka kivaa ei varmasti ole. Kultsussa ei ollut varsinaisesti mitään menetettävää. Sen jälkeen vaihto PEPOon, jossa koko seuran rakentaminen on ollut tähän saakka nousuvireistä. Nuoria pelaajia on kasvatettu ja mahdollisuuksia annettu.

Pari nousukarsintaa lipesi käsistä, kun joukkueen kantti ei kestänyt, mutta sekin kuuluu nuorten pelaajien kasvuprosessiin.

Nyt palaverin fläppitaululle kannattaa kirjoittaa rohkeus, aggressiivisuus, eteenpäin ja antaa palaa vaan. Topparien syöttelyllä voi voittaa pallohallintaprosentit, mutta pelit ratkaistaan ihan muualla.