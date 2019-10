Kultsun mestarivalmentaja Jukka Korhonen jatkaa, kahdeksan pelaajasopimustakin on valmiina — ”Kaikki me ymmärrämme, että hyppäys harrastesarjasta kilpasarjaan on haaste, mutta hyvä haaste”

Jukka Korhonen jatkaa menestyksekästä työtään Kultsu FC:n päävalmentajana 1+1-vuotisella sopimuksella. Korhonen saapui joutsenolaisjoukkueen valmentajaksi kaudeksi 2018 ja kasvatti Kultsusta kahdessa vuodessa joukkueen, joka voitti jalkapallon miesten Kolmosen Kaakkois-Suomen lohkon ja nousi ensi kaudeksi Kakkoseen.

Alkuperäinen tavoite oli nousta Kakkoseen kolmessa vuodessa.

— Olemme tavallaan vuoden etuajassa, mutta olemme menneet paljon eteenpäin tässäkin ajassa. Sarjanousuja on tapahtunut urallani useampiakin, mutta joka kerta se tuntuu ihan yhtä hyvältä ja motivoi myös valmentajana, Korhonen toteaa.

Korhonen sai tänäkin syksynä sopimustarjouksia muualta Suomesta, mutta ykkösvaihtoehto oli Kultsu.

Korhosen näkökulmasta pääsyitä jatkosopimukseen oli kaksi. Hänen lähtökohtansa koko pitkällä valmentajaurallaan on ollut sitoutua seuroihin niin kauan kuin molemmat osapuolet kokevat hänellä olevan annettavaa.

Toinen syy on maanläheisempi. Hän yksinkertaisesti viihtyy Kultsun yhteisössä ja Joutsenossa.

— Seura on hoitanut kaikki käytännön asiat hyvin. Minun on ollut helppo olla. Ei ole muuta tarvinnut tehdä kuin valmentaa. Minulla on mutkattomat suhteet koko Kultsu-yhteisöön, pelaajiin ja muihin tässä.

Kultsun huippulöytö on yksilöiden kehittäjä ja hengenluoja

Kultsulle Korhosen jatko päävalmentajana oli yhtä luontevaa kuin miehelle itselleen. Kultsun johtokunnan jäsen Janne Borgström kertoo kaksi vuotta sitten aloitetun yhteisen projektin etenevän yhä alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta nousun myötä joukkue aloittaa tietyllä tapaa myös uuden.

Kultsu haluaa olla rautaa Kakkosessakin.

— Emme missään nimessä tyydy vain siihen, että sarjapaikka on nyt saatu ja jotenkuten siellä pysymme, Borgström toteaa.

Borgström luonnehtii Korhosta tehokkaaksi yksilöiden kehittäjäksi ja psykologisesti taitavaksi pedagogiksi, minkä ansiosta joukkueen tiiveys on ollut yksi Kultsun vahvuuksista hänen aikakaudellaan.

— Totta kai joukkuehenki koostuu muustakin, mutta ei voi olla korostamatta liikaa, kuinka hyvä hengenluoja Jukka on valmentajana.

Joutsenon ja Lappeenrannan seudulla on paljon hyväpäisiä talentteja, jotka pystyisivät lähtemään kilpailemaan Kakkosen paikasta.

Korhonen teki yli 30-vuotisen työuran erityisopettajana ja tietää kokemuksesta, kuinka erilaisia persoonia on rakentavinta lähestyä.

Hän keskustelee pelaajiensa kanssa paljon kahdestaan harjoitusten ja otteluiden ympärillä, mikä on Borgströmin mukaan ollut Kultsulle sopiva toimintatapa.

— Me kaikki olemme yksilöitä, joille viestit, opit ja asiat menevät eri tavalla perille. Pelaajamme ovat sisäistäneet hyvin oman roolinsa joukkueessa, Borgström toteaa.

Kalle Sipiläinen Kultsu FC juhli viime lauantaina kotiareenallaan Joutsenon keskuskentällä Kolmosen lohkomestaruutta ja nousua Kakkoseen. Päävalmentaja Jukka Korhonen (vas.) luotsaa joukkuetta jatkossakin.

Kahdeksan jatkosopimusta valmiina, Samson ja Vauhkonen vielä vaiheessa

Kaksi vuotta sitten Korhonen sai rakennettavakseen joukkueen, jossa olleita nuoria pelaajia piti ensin opettaa pelaamaan miesten sarjaa. Tällä kaudella Kultsu jyräsi lohkovoittoon tasaisella pelillä.

— Nuoret kaverit, jotka ovat jaksaneet olla mukana ja treenata, ovat menneet huimasti eteenpäin. Tielisen Mikon ja kumppanien koko potentiaalia ei ole vielä nähty.

Tielinen, 21, ponnisti Ylämaalta PEPOn ja Lappeen Jalkapalloklubin kautta täksi kaudeksi Kultsun keskikaistan lukoksi.

Tielinen pelasi neljä vuotta sitten PEPOn ja Imatran Palloseuran yhteisjoukkueessa B-juniorien 1. divisioonaa yhdessä Eveliina Summasen, Nikke Veikkasen ja Tuomo Kaltion kanssa.

— Uskon vakaasti, että hän tulee olemaan profiilipelaaja myös Kakkosessa ja hallitsee pelikenttää samalla tavalla kuin hallitsi nyt Kolmosessa, Kultsun joukkueenjohtajanakin toimiva Janne Borgström toteaa.

Kultsulla on valmiina kahdeksan pelaajasopimusta. Tielisen lisäksi varmuudella joukkueessa jatkavat maalivahdit Saku Pesonen ja Slim Bidhi sekä kenttäpelaajat Miko Lötjönen, Panu Peräkylä, Miguel Rodriguez, Alexander Odeh ja Kareem Abubakar.

Muista sopimuksista Kultsu neuvottelee koko ajan.

— Varmasti joukkueeseen tulee täydennystä, jota tarvitaankin, Borgström sanoo.

Maalipörssin 30 osumalla voittaneen Samsonin jatko Kultsussa on vielä avoinna.

— Neuvottelut ovat kovassa käynnissä.

Toinen esimerkki palaverien kohteesta on Kultsun oma kasvatti Veikka Vauhkonen, joka nousi tällä kaudella Kaakon lohkon parhaaksi vasemmaksi puolustajaksi ja muodosti titaanisen parivaljakon saman kaistan hyökkäyspäässä mellastaneen Samsonin kanssa.

Vauhkonen, 20, nousi edustusjoukkueeseen jo toissa kaudella Kakkosessa. Sitä ennen hän pelasi Kultsun ja LAUTP:n juniorien yhteisjoukkueessa, kuten nousijajoukkueesta Lötjönen, Peräkylä ja Mirwais Nasirykin.

Vauhkonen on sopinut Kultsun kanssa keskittyvänsä talven täysillä opintoihinsa, eikä siis liity heti joukkueen harjoitusrinkiin. Borgström kertoo silti uskovansa, että Vauhkonen on ensi kaudellakin Kultsun kokoonpanossa.

— Hän on ollut tärkeä osa joukkuettamme jo pitkään.

Mika Strandén Kultsun maalitykki Samson oli Kaakkois-Suomen Kolmosen sensaatio tällä kaudella.

Menestys Kakkosessa edellyttää sitoutumista

Kultsun kokeneessa kaartissa on pelimiehiä, jotka olivat nousuprojektissa mukana siviilielämän velvoitteidensa sallimissa rajoissa. Kolmosen mestaruus oli vielä saavutettavissa, vaikka kaikki pelaajat eivät pystyneetkään osallistumaan jokaiseen harjoitukseen tai peliin.

Korhosen mukaan on selvää, että Kultsun onnistuminen Kakkosessa edellyttää joukkueen jäseniltä vielä tiukempaa sitoutumista.

— Tarvitsemme rinkiin pelaajia, joiden osallistumista esimerkiksi vuorotyö ei sotke. Sellaisia ongelmia ei voi olla Kakkosen tasolla, jossa meno ja meininki on erilainen.

Kultsun harjoituskauden sisältö suunnitellaan yksilöiden tarpeet ja pelitavan vaatimukset huomioiden. Fyysisestä valmennuksesta vastaa edelleen Aki Kolis.

— Nuoremmissa pelaajissa on huomattu iso ero, mistä he lähtivät ja missä he ovat tällä hetkellä, vaikka suurin osa onkin vielä raakileita. On hienoa, että on työmaata ja pystymme auttamaan näitä kavereita eteenpäin.

Nyt Korhosen mukaan Kultsun toiminnan täytyy kehittyä joka osa-alueella, sillä Kakkonen on Kolmoseen nähden eri maailma.

— Kaikki me ymmärrämme, että hyppäys harrastesarjasta kilpasarjaan on haaste, mutta hyvä haaste.

Korhosen mukaan pelaajien pitää tiedostaa, mihin he ovat lähdössä mukaan. Kakkosessa pärjätäkseen Kultsun täytyy olla hyvin valmistautunut ja harjoitellut joukkue, jonka pelaajat ovat hyvässä kunnossa ja kiinteä ryhmä.

— Mahdollinen tulos tulee siitä, että olemme paljon yhdessä.

Tällä kaudella kokeneilla pelaajilla oli tärkeä, jopa ratkaiseva rooli Kultsun nousussa. Korhonen kiittelee konkareita esimerkin näyttämisestä ja heidän nuorille pelaajille antamasta tuesta.

— Ja mitä tiukempia ja tärkeämpiä pelejä oli, kokemus antoi sen ekstralisän, että saimme hyviä tuloksia.

Minna Mänttäri Panu Peräkylä ja Veikka Vauhkonen ovat Kultsun nousijajoukkueen nuorta kaartia, jonka kehittymisen näkeminen lämmittää päävalmentaja Jukka Korhosta.

Tavoitteena paikallinen runko

Seuraavaksi Kultsun tarkoitus on kasata joukkue, joka ei lähde Kakkoseen vain selviytymään. Nousijajoukkueen vahvikkeeksi etsitään uusia pelaajia, jotka ovat esimerkillisiä kentällä ja sen ulkopuolella.

— Yksi tavoitteemme on, että saisimme koottua runkoa mahdollisimman paljon lähialueelta. Siihen sitten täsmävahvistuksia. Joutsenon ja Lappeenrannan seudulla on paljon hyväpäisiä talentteja, jotka pystyisivät lähtemään kilpailemaan Kakkosen paikasta, Korhonen toteaa.

— Jos olen lukenut seurajohtoa oikein, tarkoitus on, että mitään kompurointia eli hissiliikettä Kakkosen ja Kolmosen välillä emme lähde tekemään.

Ensi kauden herkkupaloja ovat Kultsun ja PEPOn paikallispelit, joiden Korhonen uskoo antavan lisää puhtia molemmille seuroille.

— Nousumme on piristysruiske koko alueelle. Ensi kaudella on ainakin pari peliä, jotka kiinnostavat todella isoa porukkaa.

Nousujuhlia edelsi kulttuurihetki

Kultsun kauden päätöspelin loppuminuuteilla nähtiin jalkapallokulttuuria huokunut hetki, kun päävalmentaja Korhonen antoi yleisölle tilaisuuden kunnioittaa Kultsu-ikoni Olli Hätöstä erikseen ottamalla hänet vaihtoon.

Hätösen, 38, tilalle kentälle kirmasi aplodien saattelemana niin ikään 38-vuotias Kultsu-legenda Joonas Virolainen, joka ilahdutti katsojia ottamalla tyylilleen uskollisena keltaisen kortin rajusta taklauksesta vain sekunteja ennen ottelun päättymistä ja nousujuhlien alkua.

Hätönen ja Virolainen olivat nostamassa Rauno Ruotsalaisen valmentamaa joutsenolaisjoukkuetta FC Panttereita Kakkoseen jo syksyllä 2002, kuten Pesonenkin.

Hätösen ja Virolaisen jalkapalloilullinen tulevaisuus on Borgströmin mukaan vielä hämärän peitossa.

— Heillä on paikka seurassa aina.