”Jos ei pysy kelkassa mukana, seuraava jätkä on jo odottamassa ja repimässä olkapäästä, että mee pois, minä olen paljon parempi.”

SaiPasta on ennätysmäärä verran pelaajia NHL-seurojen kesäleireillä. Robin Salo on New Yorkissa Islandersin mukana, Santeri Virtanen Winnipegissä, Niclas Westerholm Nashvillessa ja juhannuksena varattu Matias Mäntykivi Bostonissa.