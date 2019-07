Kimpisen kenttä täyttyi liikunnan riemusta — katso kuvat lasten Kalevan kisoista

Kimpisen kenttä oli keskiviikkona täynnä auringonpaistetta ja aurinkoisia hymyjä, kun LUM:n järjestämät jokavuotiset lasten olympialaiset keräsivät paikalle jopa tuhat eteläkarjalaista lasta, vanhempaa, isovanhempaa ja kummia. Tulevien Kalevan kisojen kunniaksi lasten Kalevan kisoiksi nimetyssä tapahtumassa lapset pääsivät tutustumaan eri liikuntamuotoihin aina pussihyppelystä aitajuoksuun ja turbokeihäästä keppihevosteluun. Myös pomppulinna piti suosittuna kohteena pintansa.

— Tällaisia lasten tapahtumia on aina kiva järjestää. Tämä on todella palkitseva hetki, vaikka se raskasta onkin, niin kyllä tämä kruunaa sen kovan työn, mikä on tehty. Helppoa, kun on vain mielikuvitus rajana, niin voi keksiä mitä vaan, totesi järjestävän tahon Salli Kirvesniemi.

Vaikka tapahtumia järjestämään on tähän asti löytynyt Kirvesniemen mukaan pieni, mutta tehokas joukko, on talkooporukassa aina tilaa. Lasten kisoihin saatiin 40 vapaaehtoista, jotka koostuvat seuran omista 15—17-vuotiaista aktiiveista.

Muutama varttuneempi kasvo nähtiin palkintojenjakopisteellä, jolta saattoi bongata muun muassa Aku Partasen, Simo Lipsasen ja Elisa Neuvosen. Aikuisten Kalevan kisat ovat Partaselle ja Neuvoselle seuraava etappi, mutta Lipsanen miettii vielä testaisiko kisakuntoaan jo ennen suomenmestaruuskamppailua.

Marianne Suntio Manu, 7, pääsi kuskin paikalle lasten Kalevan kisoissa Rutolan VPK:n pisteellä.

Marianne Suntio Kävelijä Aku Partanen tarkkaili nuorten urheilijalupausten etenemistä. Kuvassa Enni, 3, ja Eeli, 1.

Marianne Suntio 4-vuotias Nea esitteli pussihyppelytaitojaan juoksusuoran päässä.

Marianne Suntio Myös pienemmät toimintapisteet löysivät faninsa. Helmi (vas) ja Kevin, 3, kisailivat putkessa.

Marianne Suntio Eetu, 7, viihtyi Rutolan VPK:n pisteellä. Nuorisojaosto on vapaapalokunnassa voimissaan, mutta aikuisia kaivataan mukaan toimintaan.