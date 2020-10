SaiPan viime kauden ykkössentteri Teemu Ramstedt valittiin pelaajayhdistyksen puheenjohtajaksi – "Suuri kunnia"

SaiPassa vielä viime kaudella pelannut Teemu Ramstedt on Suomen Jääkiekkoilijat ry:n eli pelaajayhdistyksen uusi puheenjohtaja. Asia päätettiin yhdistyksen ylimääräisessä vuosikokouksessa maanantaina.

Ramstedt, 32, korvaa tehtävässä Sean Bergenheimin, joka jättää pelaajayhdistyksen puheenjohtajuuden kesäkuussa.

– SJRY:n rooli suomalaisen jääkiekon ja urheilun kehittämisessä on merkittävä. On suuri kunnia saada johtaa hienoa yhteisöämme yhdessä hallituksemme ja operatiivisen johtomme kanssa. Poikkeuksellisen vaikeana aikana on tärkeä toimia vahvasti joukkueena, Ramstedt toteaa pelaajayhdistyksen tiedotteessa.

Ramstedt oli viime kaudella SaiPan varakapteeni, ykkössentteri ja teki 45 ottelussa pisteet 4+27=31, kunnes siirtyi Mestiksen Kiekko-Espooseen siirtorajan viimeisillä hetkillä.

Pelaajayhdistyksen hallituksen jäseninä jatkavat varapuheenjohtaja Topi Jaakola, Janne Ritamäki, Lennart Petrell, Marko Pöyhönen, Jonne Virtanen, Henri Heino ja Max Wärn. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Frans Tuohimaa ja Henrik Forsberg.

Varajäseniä ovat Harri Tikkanen, Jukka Peltola ja Matti Lamberg.