Onko PEPO valmis nousemaan Ykköseen, jos paikkaa tarjotaan kabinettipäätöksellä?

PEPOn toiveet suorasta noususta jalkapallon Ykköseen menivät Kakkosen lohkon kärkipaikan karattua käsistä. Kahdella edelliskaudella nousu on kuitenkin onnistunut myös kabinetin kautta, kun sarjapaikka on vapautunut.

Ykköseen nousi viimeksi täydennysmenettelyn kautta Myllykosken Pallo kaudeksi 2019 ja 2018 saman tien käytti KTP. Pandemia-ajan talouskurimuksessa on hyvin mahdollista, että mahdollisuutta nousuun tarjotaan myös ensi kaudeksi, vaikkei paikkaa pelillisesti olisikaan saavutettu.

Lohkon kakkospaikka vie lappeenrantalaiset nousurankingissa toiseksi oululaisen Herculeksen taakse.

Herculeksen edustusjoukkueen toimitusjohtajan Ville Luotolan mukaan he ovat valmiita nousemaan, jos sellainen mahdollisuus aukeaa. Kaupungin ykkösseura AC Oulu nousi jo edeltä liigaan.

Onko PEPOssa mietitty, miten suhtaudutte, jos nousua tarjotaan, puheenjohtaja Kari Suninen?

– Asiasta ei ole virallista päätöstä, mutta asiaa ainakin harkittaisiin vakavasti.

Onko Palloliitosta tai joltain seuralta tullut signaalia, että näin voisi käydä Ykkösessä tai vaikka jopa liigassa?

– Ei ole.

Millaiset taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet seuralla on nousta eli mitä pitäisi vielä tehdä?

– Ykkösessä jokainen ottelutapahtuma on iso tapahtuma. Olemme jo tottuneet järjestämään isojakin ottelutapahtumia. Taloudellisesti vaadittaisiin budjetin kasvattamista, mutta suurin osa siitä tulisi kasvavien ottelutapahtumien tulojen myötä.

Entä joukkue. Aika monta sopimustahan on jo.

– Joukkueen runko kaudella 2021 tulee nykyjoukkueesta pelataan mitä sarjaa tahansa. Jos PEPO nousisi ykköseen täydennysmenettelyn kautta, pitäisi joukkuetta täydentää muutamilla pelaajilla. Koronan takia on paras pitää maltti tässä asiassa.

Paljonko rahaa se vaatisi lisää ja paljonko toteutunut budjettinne oli päättyneellä kaudella?

– Lisärahaa vaadittaisiin ehkä noin 50 000–70 000 euroa, joka pitkälti saataisiin jo ottelutapahtumista. Ja loput toivon mukaan yhteistyökumppaneilta.

– Seuran taloustilanne on luonnollisesti tiukka, mutta näyttää, että selviämme kaudesta 2020. Korona-epidemia huomioiden tyydyttävästi eri toimien ansiosta. Kauden aikana muun muassa miesten edustusjoukkueen pelaajakorvauksia leikattiin, ja seura toteutti myös lomautuksia kauden aikana. Korona-epidemian jatkuminen vaatii suurta varovaisuutta myös talouspuolella.

– Haasteita taloudelle tuottaa nyt korona-aikana myös seuran pääomistama harjoitushalli. Hallissa on sen käytön alusta alkaen eli tammikuusta 2015 alkaen ollut hyvin aktiivinen juniorien viikonloppujen turnaustoiminta. Viikonloppujen turnauksia on ollut parhaimmillaan yhtenä talvikautena marras–huhtikuussa jopa 18 kappaletta eli keskimäärin kolmena viikonloppuna per kuukausi. Ne ovat olleet merkittävä tulonlähde hallin kulujen kattamisessa, ja ovat myös tuoneet kaupunkiin eri palvelutoimijoille tuloja, kuten hotelleille, ravintoloille ja kaupoille. Niiden mahdollinen poisjäänti rasittaa seuran taloutta. Nyt alkaneena talvikautena koronan takia turnausten määrä näyttää jäävän vaatimattomaksi.

Sijoitusvertailu Jos ylempänä joku luopuu sarjapaikastaan, joukkueiden järjestys täydennysmenettelyssä on: 1) Kakkosen paras lohkossaan 2. sijoittunut: Hercules, Oulu 2) Kakkosen 2. paras 2. sijoittunut: PEPO, Lappeenranta 3) Kakkosen 3. paras 2. sijoittunut: Ilves/2, Tampere 4) Ykkösen 10. AC Kajaani