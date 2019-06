SaiPa värittää Tallinnan keltaiseksi — Lappeenrantalaiset järjestävät oman kiekkotapahtumansa ja kantavat riskin Tondiraba Areenassa

SaiPa hoitaa kiekkopäivän järjestelyt yhdessä Pelicansin kanssa. Vastustajana SaiPalla on Ilves ja Pelicansilla Lukko.

Liigapelin määrä tuplaantuu Tallinnassa ensi kaudella. Parina talvena Viroon pelinsä vienyt Pelicans saa nyt järjestelyihin mukaan SaiPan, joka isännöi omaa otteluaan Ilvestä vastaan.

Päivän toinen ottelu 25. tammikuuta on Tondiraba Areenassa Pelicans—Lukko.

Meidän ja Pelicansin riskillä pääasiassa mennään. — Jussi Markkanen

SaiPa pelasi jo viime tammikuussa Virossa Pelicansia vastaan, kun keltapaitojen paikalle alun perin kaavailtu Tappara ei lopulta päässyt lahtelaisten kanssa sopuun tapahtuman ehdoista. Pelicans on vienyt yhden ottelun Viroon ja parin kauden ajan.

Omalla riskillä

Kun lappeenrantalaiset ovat mukana myös järjestäjinä, osa koneistosta ja työntekijöistä tulee SaiPan omasta väestä. Liiga tukee tapahtumaa, mutta käytännössä seurat vastaavat siitä itse.

— Meidän ja Pelicansin riskillä pääasiassa mennään, Liiga-SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen sanoo.

Markkasen mukaan sekä Liigalla että Pelicansilla oli halu uudistaa ja kasvattaa tapahtumaa. Kun SaiPankin saama palaute omilta kannattajilta oli viime tammikuussa positiivinen, sen oli helppo tehdä päätös mukaan lähdöstä.

Kimmo Metsälä Liigan ja Pelicansin logot värittivät kaukalon valkeita laitoja viime tammikuun ottelussa.

Pelicansin toimitusjohtaja Tomi-Pekka Kolu sanoo, että panostusta lisätään myös otteluiden ulkopuolisiin oheistapahtumiin.

Räätälöityjä paketteja

SaiPa avaa lauantaipäivän kello 15.30 alkavalla ottelulla ja aikoo tehdä hallista omalla rekvisiitallaan keltaisen. Kausikorttilaisille ja muille tukijoille räätälöidään omia matkapaketteja.

Tammikuun peli veti Tondiraba Areenaan 4 860 katsojaa. Jos molemmat ottelut vetävät tulevalla kaudella yhtä hyvin Tallinnaan matkustaa lähes 10 000 kiekkokatsojaa yhdellä rykäyksellä. Tarjolle on tulossa erilaisia matkapaketteja perjantaista sunnuntaihin tai lyhyempinä.

Pesäpallo päänavaaja

Imatran Pallo-Veikot on ollut Etelä-Karjalassa reissaajien tiennäyttäjä viime vuosina. Joukkue sekä järjestää että on myös itse pelannut Espanjan Aurinkorannikolla , jossa otteluita on ollut kolmena keväänä. IPV avasi pelin 2017 Sotkamon kanssa. Seuraavana keväänä myös Pesä Ysit avasi kautensa Fuengirolassa.

Tänä keväänä IPV oli Fuengirolassa vain järjestäjänä, sillä sen oma reissupeli järjestettiin tällä kertaa Tallinnassa. Aurinkorannikon kaltaista menestystä siitä ei tullut, sillä katsojia oli 746, kun Fuengirolassa päästiin parhaimmillaan lähes 3 000:een katsojaan.

Telkkari jäi tulliin

IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää on ollut vetämässä ulkomaan projektia ennenkin. Hän oli järjestelyissä mukana, kun Pesä Ysien ja Porin Pesäkarhujen naiset kohtasivat Viipurissa vuonna 2008. Ongelmitta ei sekään reissu onnistunut, sillä ottelun televisiointi peruttiin TV-kaluston juututtua Venäjän tulliin.

Urheilukanavan pestaaman tuotantoyhtiön autokolonnan rajanylitys jäi haaveeksi yli vuorokauden odotuksen jälkeen.

Kouvolan Pallonlyöjät ja Joensuun Maila puolestaan esittelivät lajiaan pari kautta sitten Tukholmassa. Pesäpallon ensimmäinen esiintyminen maailmalla lienee ollut 1936, kun suomalaiset ylioppilaat järjestivät näytösottelun Berliinissä kaupungin olympiavuonna.

Lauantaipelejä eniten

Liigan runkosarja käynnistyy SaiPan osalta tuplaottelulla KooKoota vastaan. Ensimmäinen Kaakon Derby pelataan Kisapuistossa perjantaina 13. syyskuuta ja lauantaina jatketaan Kouvolassa.

SaiPan kotiottelut jakautuvat niin, että eniten pelejä (12, joista yksi Tallinnassa) pelataan lauantaisin. Perjantain kotipelejä on viisi, torstaina kolme, keskiviikkona seitsemän, tiistaina kaksi ja maanantaina yksi. Viikonloppupeleihin rinnastettavia kotipelejä pelataan myös muun muassa itsenäisyyspäivän aattona ja tapaninpäivänä.

— Olemme melko tyytyväisiä otteluohjelmaan. Lauantaipeleissä tunnelma on katossa ja siksi on hyvä, että niitä on viime kautta enemmän. Myös itsenäisyyspäivän aatto ja tapaninpäivä ovat olleet erinomaisia pelipäiviä, SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen sanoo.

Koko otteluohjelma löytyy osoitteesta www.liiga.fi.