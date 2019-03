Kisapuistossa ja Huhtiniemessä hiihdetään Lappeenrannassa kaikista pisimpään, Imatralla ensilumen latu saattaa kestää jopa huhtikuun puoliväliin asti

Jäälatuja lukuun ottamatta hiihtokausi on ollut hyvä. Lunta on riittänyt.

Talven hiihtokausi alkaa vedellä viimeisiään, mutta Lappeenrannassa ja Imatralla latuja vielä riittää.

Lappeenrannassa pisimpään käytössä pysyvät lumetetut Kisapuiston ja Huhtiniemen ladut, mutta liikuntapaikkojen kunnossapitotiedotteen mukaan muitakin kaupungin latuja on hiihdettävässä kunnossa.

— Latuja on pidetty kunnossa niin pitkään kuin yöpakkaset jatkuvat, ja niitä näyttäisi vielä jatkuvan. Sitten kun yöpakkasia ei enää ole, se alkaa olla vähän turhaa hommaa, vaikka lunta olisikin. Lumi alkaa mennä sellaiseksi lössöksi, ettei siitä ole iloa, ellei hiihdä ihan latukoneen perässä, kertoo kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari.

Lentokentän ladulla viimeisenä hiihdettävänä pätkänä on yleensä säilynyt Maasotakoulun puoleinen suora Paatsamakadun päähän asti.

Ensimmäisenä pelistä alkavat pudota pois alikulkutunnelit. Myös Prisman puoleinen pää kuluu nopeasti puhki auringon paisteessa.

Ensi viikolla näyttäisi olevan vielä yöpakkasia, joten ensi viikolla todennäköisesti vielä ajetaan latuja. — Tommi Nakari

Kisapuiston valaistua latua on saatettu ajaa keväisin pitkäänkin, ja se on kerännyt välillä runsaasti aamuvirkkuja hiihtäjiä.

— Kun aamulla käydään ajamassa, sen jälkeen on sellainen tunnin tai kahden pieni aikaikkuna, jolloin sitä on hyvä hiihtää. Kun se alkaa mennä pehmeäksi, ei siinä ole enää hiihtäjiäkään sen jälkeen.

Pitkän ennusteen mukaan loppuviikosta lämpötila nousee reilusti plussan puolelle ja seuraavan kerran pakkasta on tiedossa vasta maanantain ja tiistain välisenä yönä.

— Ensi viikolla näyttäisi olevan vielä yöpakkasia, joten ensi viikolla todennäköisesti vielä ajetaan latuja, Nakari arvelee.

Jäälatuja lukuun ottamatta hyvä hiihtokausi

Jääladut jäivät tekemättä, koska alkutalvesta jäällä oli vettä. Jäät eivät olleet myöskään riittävän kantavia. Kun kansi jäätyi lopulta läpi, ei ollut enää lunta, jolle ladut olisi voinut tehdä.

— Niin kansanhiihto kuin muillakin -laduilla on ollut nyt riittävästi lunta. Monta vuottahan on mennyt niin, että on ollut huonoja lumitalvia, Nakari sanoo.

Imatralla on pystytty pitämään kansanhiihtolatujen metsälatuja auki. Ukonniemen ladut ja valaistut ladut ovat kunnossa, mutta loppuviikon jälkeen tilanne voi olla Imatrallakin toinen.

— Silloin rupeaa menemään varmaan kriittiseksi monessa paikkaa, arvioi hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden erityisasiantuntija Harri Valtasola.

Ensilumen ladulla pohja kestää pitkälle kevääseen, mahdollisesti jopa huhtikuun puoliväliin asti.

— Niin kauan kuin ei rikota koneita, sitä pidetään kunnossa. Todennäköisesti Lammassaarentien pohjoispuoli ja kylpylän puoli menee ensimmäisenä pois käytöstä. Toisella puolella kestänee hiukan kauemmin. Kaikki on kiinni siitä, millaisia kelejä on, Valtasola sanoo.