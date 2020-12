Kolumni: Mikäli Tero Lehterä vie SaiPan oikeuteen, hän saattaa voittaa jutun, mutta polttaa samalla siltansa valmentajamarkkinoille

SaiPan päätös jatkaa Tero Lehterän valmennustroikan ja urheilujohtaja Antti Tuomenoksan lomautuksia pitkälle kevääseen saattaa poikia mielenkiintoisia jälkinäytöksiä.

Ensitahteja löi MTV, joka oli haastatellut muun muassa työoikeuden professori emeritus Seppo Koskista päävalmentaja Lehterän tilanteesta.

Asiantuntijan mukaan SaiPan ratkaisu ei todennäköisesti menestyisi oikeusistuimen tarkastelussa. Ongelmana on se, että seura on mahdollisesti antanut uusia lomautusilmoituksia, jotka alkavat päällekkäin määräaikaisen lomautuksen kanssa, eikä määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ole enää ensi vuoden alussa mahdollista.

Lehterä myös antoi ymmärtää, ettei SaiPan suunnasta ole oltu häneen lomautuksen aikana yhteydessä, joten onko tieto uusista yt-neuvotteluista saatettu päävalmentajan tietoon asianmukaisella tavalla?

Kenenkään ulkopuolisen on vaikea sanoa, kumpi on enemmän oikeassa, koska osapuolet pyrkivät tietenkin puhumaan asiat omalta kannaltaan parhain päin. SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkasen mielestä he ovat toimineet täysin yt-lain mukaan.

Kokonaan eri asia on, kannattaako Lehterän viedä asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, vaikka SaiPa joutuisikin oikeudessa maksumieheksi. Sen jälkeen Lehterä olisi persona non grata jokaisen suomalaisen liigaseuran silmissä. Se vaikeuttaisi työnsaantia huomattavasti, mikäli hän aikoo valmennusuraansa vielä jatkaa.

Pudotuspelipaikkakaan tuskin tuo Lehterää Lappeenrantaan

Lappeenrantaan Lehterä tuskin enää palaa, vaikka SaiPa pelaisikin keväällä pudotuspelipaikasta.

Toista vuotta ehdittiin spekuloida, miten pahan virheen SaiPa teki antaessaan hänelle viime syksynä vielä yhden jatkosopimuksen, vaikka lyhyttä valonpilkahdusta lukuun ottamatta tulokset olivat olleet heikkoja ja peliesitykset sekavia jo pitkään.

Lomautuksen varjolla korona-aika antaa mahdollisuuden tällaisiin hienovaraisiin potkuihin, jotka eivät käy akuuttiin kassakriisiin ajautuneiden seurojen pussin päälle yhtä pahasti kuin valmentajan aito ja oikea irtisanominen.

Ehkä SaiPa-johdon päätöstä vauhditti pelko mustan pekan jäämisestä kouraan valmentajamarkkinoilla. Siinä vaiheessa markkinat olivat kuivat, nyt eivät. Emme esimerkiksi tiedä, missä nykyisistä tai entisistä liigavalmentajista Mikko Manner, Pekka Tirkkonen, Jyrki Aho, Ville Nieminen, Karri Kivi tai Jarno Pikkarainen työskentelevät ensi kaudella. Nimekkäästä joukosta löytyy muutama Suomen mestaruuden ja yksi nuorten maailmanmestaruudenkin voittanut valmentaja.

Miten käy muun Lehterän valmennusryhmän?

Kiinnostavaa on myös Lehterän muun valmennusryhmän tilanne. Maalivahtivalmentaja Janne Valtonen otettiin takaisin töihin, mutta Tuomo Ropo, Kari Martikainen ja urheilujohtaja Antti Tuomenoksa jatkavat lomautettuina maaliskuun lopulle asti.

Pelaajahankinnoista vastaava Tuomenoksa on ollut siinä vaiheessa jo viisi kuukautta yhtä mittaa töistä sivussa, vaikka seuraavan kauden joukkuetta olisi pitänyt kuumeisesti rakentaa. Tämän takia toimitusjohtaja Markkanen luopuikin ehkä mielellään väliaikaisesta maalivahtivalmentajan pestistään ja palasi täysipainoisesti toimistohommiin.

Entinen maajoukkuepuolustaja Martikainenkaan tuskin saapui sveitsiläisten lihafonduepatojen äärestä pelkästään sen takia Lappeenrantaan, että saa koutsata SaiPan A-nuoria. Suunnitelmat olivat tai ovat edelleen taatusti suuremmat.

Ropo puolestaan on jäänyt ehkä parhaiten suuren yleisön mieleen padia vaihtoaitiossa näppäilevänä apumiehenä ja viime kevättalvella julki tulleen lappukohun isänä.

Oikeasti häntä on kuitenkin pidetty lupaavana nuorena valmentajana kiekkopiireissä. Todistusaineistoakin löytyy. Ropon alaisuudessa SaiPan A-nuoret pelasivat parin kauden ajan voittavaa kiekkoa vuosikausien rämpimisen jälkeen.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja.