Kysymykset: Minne katosivat Lappeenrannan urheilutalon katosta joukkueiden mestaruusviirit ja jäädytetyt pelinumerot?

Lappeenrantalaiset sisäpalloiluseurat ovat kahmineet 2000-luvulla mainetta ja menestystä roppakaupalla. Urheilutalon peruskorjaus valmistui melkein vuosi sitten, mutta mestaruusviirejä ja jäädytettyjä pelinumeroita ei löydy palloiluhallin katosta ja takaseinältä vieläkään. Mihin ne ovat kadonneet, kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari?

– Ne ovat tallessa, mutta niissä on pieniä värieroja. Mietimme vähän, miten ne kannattaisi laittaa järkevästi, koska niitä ei voi oikein samalla tavalla laittaa kuin ennen. Koska joudumme mahdollisesti painamaan uudet, asia on jäänyt vähän vaiheeseen. Muut viirit meillä on, mutta NST:n viirejä ei ole, ne ovat varmaan NST:n takana.

Mainitsit värierot, mistä on kyse?

– Ne ovat ottaneet vähän aurinkoa tai muuta varastoinnin yhteydessä, ja muutamat niistä ovat muuttaneet vähän värisävyään. Ne pitää varmaan painaa kaikki uudelleen, jotta ne olisivat samannäköisiä. Viirit ovat tulleet sinne mestaruuksien myötä, ei yhtä aikaa, ja ne ovat vähän eri materiaalia. Ja kun ne olivat käännettyinä rullalle varastoinnin ajaksi, joku niistä on vähän kellertävämpi kuin toinen. Ne eivät oikein ole hyvännäköisiä. Niitä ei myöskään ripusteta samalla tavalla kuin ennen, koska roikkuessaan ne vähän haittasivat huoltokelkan käyttöä. Mietitään nyt, miten ne laitettaisiin paremmin.

Mikko Hannula Pasi Riihelä katseli hiljaisena, kun oma pelinumero kohosi korkeuksiin. Riihelä ponnisti ammattikoripalloilijaksi Nokialta ja tuli Lappeenrantaan Keski-Euroopan-uransa jälkeen. Namika Lappeenranta jäädytti tähtipelaajansa ja seuran kummassakin mestarijoukkueessa pelanneen Riihelän ysipaidan vuonna 2014.

Miksi tähän on mennyt niin kauan aikaa?

– Itse asiassa ei ole muistettu koko asiaa. Joku siitä jossain vaiheessa taisi muistuttaa, että meillä on ne viiritkin. Kun ne kaivettiin esiin, huomattiin, että niissä on pieniä värieroja. Mutta kyllä ne sinne ovat tulossa.