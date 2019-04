Torstaina puolilta päivin puhelimeen vastaa väsynyt, mutta onnelliselta kuulostava mies. Imatran Ketterän hallituksen puheenjohtaja Mikko Partanen myöntää, että kultajuhlat Mestiksen voittaneen joukkueen kanssa ovat jatkuneet aamun tunneille saakka.

— Keskustassa oli paljon ihmisiä liikenteessä, ja juhlatunnelma on ollut hyvä.

Keskiviikkona Imatran jäähallissa käytyä finaaliottelua Partanen kertoo jännittäneensä loppuminuuteille saakka.

— Kyllä se jännitti, että pelataanko vielä perjantaina Keuruulla, mutta onneksi kaikki ratkesi kotiyleisön edessä. Kyllä tästä jää hieno muistijälki.

Partanen luonnehtii mestaruusvoittoa pitkään jatkuneen työn tulokseksi. Projekti alkoi jo vuonna 2015, jolloin Ketterä selvitti tiensä Suomi-sarjaan.

— Se voitettiin suvereenisti. Kun viime vuonna noustiin Mestikseen, niin tavoitteeksi laitettiin kärkikahinoihin pääsy neljän parhaan joukkoon, ja se tavoite nyt myös saavutettiin. Näillä puitteilla ei mestaruussarjan voittoa enempää voi saavuttaa, Partanen summaa.

”Kevät on ollut upeaa aikaa”

Talousvaikeuksien kanssa kamppailleelle Ketterälle kulunut kausi on ollut myös taloudellisesti merkittävä. Partanen pitääkin kauden lipputuloja playoffeista lähtien joukkueen tulevaisuuden kannalta tärkeänä.

— Tässä vaiheessa en kuitenkaan sen tarkemmin lähde tilannetta arvioimaan, sillä tämä on ollut niin hektistä aikaa. Toukokuussa sitten katsotaan tilit. Uskon kyllä, että näiden pelien myötä käännytään kuitenkin plussan puolelle.

Partanen antaa ison kiitoksen Imatran kaupungin suuntaan: Aikanaan urheilupaikkoihin ja -puitteisiin laitetut investoinnit kantavat hänen mukaansa nyt hedelmää.

— Noin kymmenen vuotta jäähallin valmistumisen jälkeen ollaan nyt tässä. Siinä mielessä voi sanoa, että aikanaan päättäjät ovat tehneet hyviä päätöksiä.

Samaan hengenvetoon Ketterän puheenjohtaja kiittää myös imatralaisia, jotka ovat täyttäneet katsomot etenkin finaalipeleissä.

— Katsomossa ja hallin pihalla on ollut upea tunnelma. Siellä on eletty todella vahvasti mukana otteluissa. Tämä kevät on ollut upeaa aikaa niin pelaajille kuin myös seuralle.

Mestaruusjuhlat jatkuvat vielä huomenna perjantaina. Silloin Ketterän pelaajat saapuvat Koskenpartaalle juhlistamaan voittoa imatralaisten kanssa yhdessä kello 18 alkaen.

— Tapahtuma joudutaan järjestämään nopealla aikataululla kaupungin kanssa. Perjantai on ainoa päivä, jolloin koko joukkue pääsee paikalle, sillä sen jälkeen pelaajat hajaantuvat eri puolille maata.