Kommentti: Jussi Markkanen on hyvä esimerkki kaikille Kai Skyttä

Jussi Markkasen päätös lopettaa uransa tämän kauden jälkeen ei tullut kenellekään yllätyksenä. Siitä oli muodostunut lähes julkinen salaisuus.

Toukokuussa 43 vuotta täyttävä veskari on pelannut poikkeuksellisen pitkän uran edustustasolla. Se alkoi syksyllä 1992 SaiPan 1-divisioonajoukkueessa, eli neljännesvuosisata on tullut täyteen.

Markkasen viime kausi oli jo repalainen ja tällä kaudella vanhan miehen kroppa sanoi viimein sopimuksensa irti. Sitä ennen SaiPa sai nauttia kolme kautta huipputason maalivahtipelistä poikkeuksellisen halvalla, sillä Markkanen ei kotiinpaluunsa jälkeen alkanut tietenkään rahastaa osaomistamaansa seuraa.

Vielä kaudella 2015—16 Markkanen pelasi 40-vuotiaana runkosarjassa alle kahden päästetyn maalin keskiarvolla ja liigan viidenneksi parhaalla voittoprosentilla, mutta pudotuspelit jäivät väliin loukkaantumisen vuoksi.

Pelitilanteiden aiheuttamille vammoille harvoin voi mitään, mutta yksi Markkasen pitkän uran salaisuuksista on se, että hän on aina hoitanut oheisharjoittelun ja kehonhuollon viimeisen päälle. Siinä hän on hyödyntänyt myös ulkopuolista asiantuntija-apua.

Tämän ansiosta Markkanen on välttynyt venähdyksiltä ja revähdyksiltä, jotka ovat lyhentäneet monen muun kiekkoilijan uraa. Markkanen on aina nauttinut pelaamisesta ja harjoittelusta, eikä hän ole ollut mikään hämmentäjä joukkueen sisällä, vaikka vaatii niin itseltään kuin oman esimerkkinsä ja kokemuksensa kautta myös muilta paljon.

Maalivahtina Markkanen liikkuu hyvin ja on pelinlukutaidoltaan huippuyksilö. Pitkän uran on mahdollistanut myös se, että hän on sopeutunut pelin nopeutumiseen.

Vielä ikämiehenäkin Markkanen pystyi omaksumaan maalivahtipelin uusia tuulia, kuten reverse-pelaamisen, jossa maalivahdin tolppajalkaa pidetään poikittain jäässä, kun kiekko on maalin takana tai pienissä kulmissa.

Nyt odotetaan, että Markkanen kuntoutuu jäähyväispeliinsä ja on tarvittaessa käytettävissä myös pudotuspeleissä Frans Tuohimaan taustatukena.

Se olisi hieno lopetus komealle uralle.

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Saimaassa 18.2.2018.