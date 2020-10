SaiPan hyökkääjä Matias Mäntykivi jatkaa Nuorissa leijonissa, Karjala-turnauksen joukkuetta mietitään vielä

SaiPan hyökkääjä Matias Mäntykivi, 19, valittiin Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen marraskuussa Ruotsissa pelattaviin maaotteluihin.

Edellisellä maajoukkueleirillä Imatralla mukana ollut SaiPan maalivahti Juho Markkanen ei sen sijaan mahtunut tämänkertaiseen kokoonpanoon.

Mäntykivi on pelannut tällä kaudella kaikki SaiPan kahdeksan liigaottelua, joissa hän on kerännyt kaksi syöttöpistettä. Viime otteluissa nuorta hyökkääjää on peluutettu ykkösketjussa Jarno Koskirannan ja Tomas Zaborskyn rinnalla.

Markkanen puolestaan pelaa tämän kauden lainalla Imatran Ketterän Mestis-joukkueessa.

Antti Pennasen valmentamat Nuoret leijonat kohtaavat Ruotsin Malmössä kolme kertaa 5.–7. marraskuuta. Kyseessä ovat Nuorten leijonien viimeiset pelit ennen joulukuussa käynnistyvää MM-leiritystä.

Nuorten MM-kisat järjestetään tällä kaudella NHL:n loppupelien tavoin kuplassa. Kisapaikkana toimii Edmontonin Rogers Place, ja otteluihin ei oteta yleisöä.

Suomen joukkueen kirkkain tähti on SaiPaa neljällä maalilla lauantaina kurittanut HIFK:n Anton Lundell. Lukkoa edustava SaiPa-kasvatti Mikko Petman on myös mukana joukkueessa.

SaiPan kasvatti Krista Parkkonen, 18, valittiin puolestaan naisten maajoukkueeseen. Parkkonen edustaa toista kautta HIFK:ta, mutta on pelannut tällä kaudella myös Ketterän U18-joukkueessa.

Karjala-turnauksen joukkue julki vasta loppuviikosta

Suomen A-maajoukkue 5. marraskuuta alkavaan Karjala-turnaukseen vasta loppuviikosta. Vallitsevan poikkeustilanteen takia valmennusjohto keskittää valinnat Suomessa ja Euroopassa pelaaviin pelaajiin. Pohjois-Amerikasta lainasopimuksella tulleita pelaajia ei kuitenkaan valita joukkueeseen.

– Jokereiden tilannetta vielä seurataan, mutta se jo tiedetään, ettei muita KHL-pelaajia koronatilanteen vuoksi nähdä Karjala-turnauksessa. Valinnat tehdään Liigassa ja muissa eurooppalaisissa sarjoissa pelaavista pelaajista, GM Jere Lehtinen ja päävalmentaja Jukka Jalonen kertovat jääkiekkoliiton uutisessa.

Karjala-turnaukseen osallistuvien joukkueiden terveyden varmistamiseksi joukkueet elävät turnausajan kuplassa ilman ulkopuolisia kontakteja. Yleisö pääsee paikalle vain Suomen otteluihin ja niissäkin yleisömäärä on rajoitettu nykyisten viranomaisohjeiden mukaiseksi.

Juttua muokattu 26.10. klo 13.39: Lisätty Krista Parkkosen valinta naisten maajoukkueeseen.