Tikka vei maailmalle ja sitten Joutsenoon, dartsin Suomen cupiin osallistuu myös tuore MM-kisakävijä Lontoosta Suurin osa Suomen dartsharrastajista kokoontuu viikonlopuksi Joutsenoon Rauhaan. Suomen cup on dartsin suurin vuosittainen kilpailutapahtuma Suomessa. Mika Strandén Marko Kanteleen mukaan dartsin MM-kilpailut Lontoossa olivat ykkösluokkaa järjestelyiltään ja tunnelmaltaan. — Suomessa ei varmaan lätkämatseissakaan päästä lähelle tunnelmaa, joka siellä on. Siellä on paikalla noin 5 000 katsojaa, jotka saavat aikaan saman metelin kuin kymmentuhantinen yleisö jalkapallostadionilla. Televisiosta voi joskus nähdä vastaavaa esimerkiksi Englannin tai Hollannin liigan jalkapallopeleissä.

Suomen dartsin elävällä legendalla Kari Saukkosella riittää juttukavereita Suomen cupin seuraavaa ottelua odotellessaan.

Lajikulttuuriin kuuluvat äänet ja aromit ovat läsnä sekä katto matalalla ja seinät lähellä, kun 492 pelaajaa pakkautuu viikonlopuksi heittämään Suomen suurinta vuosittaista dartskisaa Joutsenon Rauhan kylpylähotellin konferenssitilaan.

Saukkonen oli osa Suomen ensimmäistä virallista dartsin maajoukkuetta, joka suuntasi lajin Euroopan cupiin Walesiin vuonna 1980. Hän edusti Suomea suurkisoissa lopulta koko vuosikymmenen.

— Minulla ehti olla välissä varmaan 15 vuotta taukoa dartsista. Nyt eläkeikä lähestyy, joten joudan taas paikalle, Saukkonen virnistää.

Saukkonen kertoo olevansa Suomen cupissa lämmittelemässä vanhoja muistoja.

— Meitä samassa maajoukkueporukassa olleita on täällä aika paljon.

Dartsin nousukaudella 1980-luvulla Saukkonen kiersi kaikki Suomen kisat, mutta tikka vei hänet säännöllisesti myös ulkomaille.

— Hienoimmat muistot tulivat maailmanympärireissuilta, kun kiersimme heittämässä maailmancupia esimerkiksi Japanissa, Australiassa ja Amerikassa.

Yksi Saukkosen juttukavereista on Reijo Ahokas, pitkän linjan maajoukkuemies ja entinen Suomen rankingykkönen hänkin.

— Suomen heittäjämäärä on vähentynyt siitä, mitä se parhaimmillaan oli. Hyviä heittäjiä on silti enemmän kuin ennen, jolloin pelaajamassa oli tasainen. Maailmalla pärjääviä suomalaisia on tänä päivänä kymmenkunta, Ahokas kertoo.

Dartsin kulta-aika jatkui Suomessa vielä 1990-luvun alkuun, jolloin lisenssipelaajia oli 5 000. Suomen cupissa osallistujia parhaimmillaan melkein 1 200.

— Silloin pystyi pärjäämään, kun osui kaksikymppiseen koko ajan. Tänä päivänä sillä ei ole mitään toivoa menestyä, vaan tikkakeskiarvon pitää olla lähemmäs 30, Dartsliiton hallituksen jäsen Risto Spora kertoo.

Mika Strandén Anu Ampiala heittää helsinkiläisen Sörkan Tikan ykkösjoukkueessa, joka johtaa naisten mestaruussarjaa ja on siten yksi voittajasuosikeista myös Suomen cupissa Joutsenossa.

Pää ratkaisee pärjäämisen

Helsinkiläisen Sörkan tikan ykkösjoukkueen ottelu paikallisvastus Ohari DC:tä vastaan päättyy voittoon, hymyihin ja halauksiin.

Kaisu Rekinen, Anu Ampiala ja Tiia Lavikainen ovat pelanneet samassa joukkueessa puolentusinaa vuotta ja kiertäneet kisoissa ympäri Suomea, mutta Etelä-Karjalassa he ovat nyt ensimmäistä kertaa.

Suomen tämän hetken ykkösjoukkueen päänahka on haluttu saalis, mutta vaikeasti saatavilla.

— Kun on saavuttanut riittävän heittotason, 99 prosenttia tuloksesta ratkeaa henkisellä puolella, Lavikainen toteaa.

Huipputiimi viihtyy hyvin Rauhan heittopaikkojen tiiviissä tunnelmassa.

— Parempi lämmin kuin kylmä, Suomen rankinykkönen Rekinen naurahtaa.

Jäähalli oli varattu

Dartsin Suomen cup ahtautui konferenssitiloihin, koska Rauhan jäähalliin oli ehditty tehdä muu varaus jo aiemmin.

— Todennäköisesti ensi kaudella olemme tuossa areenan puolella, Dartsliiton Risto Spora kertoo.

Suomen cup on ensisijaisesti lajiväen vuotuinen yhteinen juhla, mutta Suomen parhaat pelaajat saavat suurkisassa myös ansaitsemansa arvostuksen. Cupin ratkaisuottelut pelataan sunnuntaina konferenssiaulaan rakennetulla erillisellä lavalla.

— Hyvin harva tulee tänne pelaamaan aivan otsasuonet pullottaen. Kaveripiirin vuoksi täällä ollaan.

Mika Strandén Joutsenon Rauhan kylpylähotellin konferenssitilat osoittautuivat ahtaiksi, kun dartsin Suomen cupin liki 500 osallistujaa kävivät lauantaina tositoimiin.

Marko Kantele olisi suonut Phil Taylorille vielä yhden MM-tittelin

Marko Kantele oli nelisen viikkoa sitten mukana yhden dartsin aikakauden päätepisteessä.

Kantele, 49, eteni tiukkojen karsintojen kautta dartsin MM-kilpailuihin Lontoon Alexandra palaceen, johon pakkautuneet 5 000 katsojaa näkivät lajin kaikkien aikojen menestyneimmän pelaajan Phil Taylorin uran päättyvän finaalitappioon niin ikään englantilaiselle Rob Crossille.

Cross, 27, aloitti dartsin ammattilaisena vasta pari vuotta sitten, osallistui MM-kisoihin ensimmäistä kertaa ja kuittasi 400 000 punnan ykköspalkinnon. Taylorille, 57, maailmanmestaruus olisi ollut uran 17:s.

— Olisin tavallaan suonut mestaruuden Taylorille. Toisaalta oli myös hienoa, että voittajaksi tuli uusi yllättäjä, Kantele totesi lauantaina Joutsenossa dartsin Suomen cupissa.

Kanteleelle jäi Lontoosta jossiteltavaa avauskierroksen tappiostaan skotlantilaiselle ammattilaispelaajalle John Hendersonille, joka ei ollut parhaimmillaan.

— Hän olisi ollut voitettavissa, mutta en itsekään pelannut omalla tasollani. Jännitti vähän liikaa.

Englannissa ollaan huolissaan lajin tilasta, sillä Taylorin lopettamisen jälkeen maailmanlistan kymmenen parhaan joukossa on enää kolme englantilaista.

— Dartsille on hyvä asia, että huipulla on enemmän kansallisuuksia edustettuna kuin ennen. Se mahdollistaa lajin kasvun Britannian rajojen ulkopuolella. Odotan, milloin Aasian pojat alkavat tulla rytinällä mukaan.

Kantele vahvistaa muiden lajikonkarien näkemyksen siitä, että dartsin kärkipelaajien taso Suomessa on parantunut.

— Suomessa on hyvä taso pohjoismaisittain ja eurooppalaisittainkin, mutta ihan maailman huipulle on vielä matkaa.

Dartsin harrastuspaikkojen määrä on vähentynyt, mikä heikentää muuten matalan kynnyksen lajin mahdollisuuksia tavoittaa uusia harrastajia.

— Nykyisin voi olla, ettei koko paikkakunnalta löydä taulua, vaikka etsisi. Darts ei yleisesti ottaen näy Suomessa muutenkaan missään.

— Kultaisen buumin aikaan 1990-luvulla dartsilla oli televisiossa oma tunnin ohjelma viikossa. Visailuohjelma, jossa heitettiin dartsia. Sen avulla laji tuplasi jäsenmääränsä.