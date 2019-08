Jesse Huttuselle pronssia korkeudesta kauden parhaallaan

Savitaipaleen Urheilijoiden Jesse Huttunen nappasi pronssimitalin miesten korkeushyppykilpailusta. Tulos oli pettymys mestaruutta tavoitelleelle hyppääjälle.

— Tietysti näihin kilpailuihin lähdetään aina voittamaan, niin kyllä se harmittaa, kun ei pystynyt haastamaan. Oikeat miehet siellä edellä oli, onnittelut heille, Huttunen tunnusti.

Miesten korkeudessa kilpailu alkoi toden teolla korkeudesta 203. Aloituskorkeudet 195 ja 199 ylitti kaikkiaan kymmenen kilpailijaa, mutta kahden metrin jälkeen kilpailijoita alkoi karsiutua.

Siinä 209:ssa tipahdin suoraan riman päälle, nahkat lähti. Ei ole tuollaista ennen tapahtunut. — Jesse Huttunen

Huttunen oli myös vaikeuksissa riman ollessa 203. Ylitys tuli vasta kolmannella yrittämällä.

— Tuli pieni kuumotus siinä. Se on pienistä asioista kiinni. Puuskittainen takatuuli vähän vaikeutti askelmerkin kanssa. Periaatteessa on hyvä, että juoksu kulkee myötätuulessa, mutta puuskittainen tuuli vie juoksun patjalle asti. Siitä on vähän vaikea enää mennä yli.

Pronssikamppailu 209:ssa

206:ssa mukana oli enää seitsemän hyppääjää. Huttunen tarrasi pronssimitaliin ylittämällä korkeuden toisella yrittämällään. Huttunen sai vielä kolme yritystä korkeudesta 209, mutta rima tuli alas joka kerta. Koska Valtteri Välimäki pudotti myös kolmesti 209:stä jakoivat kaverukset SM-pronssin.

Huttunen valmistautui viimeisiin yrityksiinsä selkäänsä hieroen.

— Siinä 209:ssa tipahdin suoraan riman päälle, nahkat lähti. Ei ole tuollaista ennen tapahtunut.

Huttunen tunsi, että paukkuja olisi ollut parempaankin. Niinpä hän odottaa innolla, milloin karsintakilpailu maaotteluun järjestetään.

— Kyllä se tietenkin kiinnostaa. Yleensä voittaja on valittu täältä sinne suoraan ja lopuista paikoista on karsittu. Helsingissä olisi ainakin Eläintarhan kentällä Tähtikisat, jospa se karsinta olisi siellä, Huttunen toivoi.

Kultamitali ratkesi alempien korkeuksien pudotuksilla

Voittotaistelu käytiin Äänekosken Urheilijoiden Arttu Mattilan ja Salon Vilppaan Samuli Erikssonin kesken. Molemmat tekivät kilpailussa kauden parhaan tuloksensa ylittämällä 212.

Mestaruus ratkesi, kun Eriksson pudotti kolmannen kerran korkeudesta 214. Vaikka Mattilakaan ei onnistunut ylittämään korkeutta 214, koitui salolaisen kohtaloksi pudotus korkeudesta 199.