Kolumni: SaiPalla on kaksi kirkasta tähteä ja useita isoja kysymysmerkkejä

SaiPa teki täksi kaudeksi strategisen linjanmuutoksen. Keltamustiksi keihäänkärjiksi tuotiin kaksi Liigassa tähtikategoriaan kuuluvaa hyökkääjää.

Maalitykki Tomas Zaborsky ja taitosentteri Teemu Ramstedt muistetaan muun muassa HIFK:sta, jossa he kylvivät yhdessä tuhoa kausina 2014—16.

Viime vuodet ovat molemmilla olleet vaisumpia. Ramstedt jopa huilasi viime kauden perhesyiden vuoksi, joten alussa voi olla pieniä käynnistysvaikeuksia.

Satsaamalla jo yleisön tuntemiin tähtipelaajiin SaiPa haluaa herätellä kotikannattajiaan.

Varsinkin syksyisin Kisapuisto on kumissut liian usein tyhjyyttään muulloinkin kuin tiistai-iltaisin. Ilmoitettu yleisömäärä alkaa tällöin kakkosella.

Mestaruus on vaikeampi uusia kuin voittaa. Siksi viime kauden yllätysmestari HPK jää alkavalla liigakaudella mitalisijojen ulkopuolelle, vaikka meneekin kirkkaasti pudotuspeleihin.

Suurimmat mestarisuosikit ovat valitettavan tutut: Kärpät ja Tappara. Niiden perässä hiihtää HIFK, vaikka stadilainen onkin. Kovin nousija on Ilves, joka pursuaa mielenkiintoisia nuoria pelaajia. Tupsukorvat ovat myös muun Suomen epävirallinen eteläkarjalaisjoukkue. Ilveksen takalinjoilla nähdään SaiPan jättänyt taitava Kalle Maalahti sekä Imatran Ketterän kasvatti Jarkko Parikka.

Parikalle SaiPa ei nähnyt aikoinaan käyttöä, mutta viime keväänä luotettava peruspakki kuului jo pitkään Leijonien MM-leiriryhmään. Nimetön Suomi voitti lopulta kultaa.

SaiPan kautta ei määritä pelkästään se, miten tähtihankinnat Ramstedt ja Zaborsky onnistuvat. Heidän taustaltaan on pakko nousta useita läpilyöntipelaajia, muutama ei riitä vielä mihinkään, mutta sputnikit vilisevät lähes pelkästään kysymysmerkkejä.

Onko Micke Saari riittävän hyvä pelaaja kakkossentteriksi? Anssi Löfman on hyvä pelaaja, mutta loukkaantumisten riivaama. Löytyykö tehoja myös alemmista kentistä?

Kuka on SaiPan johtava puolustaja? Onko hän Mario Grman, vai kenties toista kautta SaiPassa aloittava Robin Salo?

Kahdella näin kokemattomalla torjujalla lähdetään vain harvoin kauteen.

Arvoituksia on niin monta, että päävalmentaja Tero Lehterä saa vetää kanin jos toisenkin silinterihatusta, mikäli SaiPa on runkosarjan päättyessä sijoilla 7—10. Paikka pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella olisi kuin keltamustamestaruus.

