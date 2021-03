Catz otti paikkansa pudotuspeleihin tappiolla EBT:lle – Puolivälierissä vastaan asettuu kivikova runkosarjavoittaja PeKa

Lähtökohdat naisten Korisliigan päätöskierrokselle olivat selvät. Muut sijat olivat jo selvillä ennen kierroksen alkamista, vain Catz ja ToPo kävivät taistelun kahdeksannesta sijasta.

Catzin pudotuspelipaikka ratkesi, kun ToPo hävisi oman ottelunsa selvästi Forssan Alulle.

Näin lappeenrantalaiset päätyivät kahdeksannelle sijalle, vaikka hävisivätkin oman ottelunsa Espoo Basket Teamille pistein 67–98 (45–49).

Ensimmäisen jakson Catz taisteli tosissaan ottelun voitosta johtaen suurimmillaan viidellä pisteellä. Kolmannen jakson alku koitui kuitenkin joukkueen kohtaloksi, kun hyökkäykset päättyivät järjestään epäsuotuisasti ja vastaavasti vieraat kävivät pussittamassa toisessa päädyssä.

Kolmas jakso kirjattiin espoolaisille selvin lukemin 10–27.

– Kolmannen jakson alussa tuli tieto. että Forssassa on 40 pisteen ero. Nyt on pelattu niin paljon ja tiedettiin, että pelataan ensi viikolla tiistaina ja perjantaina, niin laitettiin junnut kentälle, Catzin päävalmentaja Mika Haakana selvensi.

Anu Kiljunen Catzin Veera Pirttisellä oli ajoittain ahdasta hyökkäyskorilla EBT:n kapteenin Lotta Hämäläisen ja Korisliigan tehokärjen Hannah Littlen kanssa.

Tunne läikkyi tekuksi

Tiukka yritys näkyi ensimmäisellä jaksolla Catzin otteissa neljänä epäurheilijamaisena ja teknisenä virheenä. Osansa tässä oli myös Haakanalla.

– Joku puuttui keskittymisestä tänään, ehkä itseni mukaan lukien. Vastustaja pelasi koko ajan aggressiivisesti ja virheiden rajamailla, vapaaheitot vastustajalle 4–24, siinä tuli tunne, että kaikki kääntyy meitä vastaan. Tämän kanssa täytyy olla parempi ensi kerralla, Haakana tiesi.

Meidän täytyy pelata kollektiivina, jos haluamme menestyä. — Mika Haakana

EBT-kamppailussa oli paljon tuttua Catzin pelistä koko runkosarjan aikana.

Useimmin pelissä on ollut paljon yritystä, mutta tuloksen kanssa on ollut vaikeaa.

– Tämä on ollut todella erikoinen kausi. Alkuun pelattiin ilman vahvistuksia, sitten saatiin porukka kasaan ja alkoi tulla ihmeellisiä loukkaantumisia. On mennyt nilkkoja, murtunut sormia ja tullut aivotärähdys, mikä on todella harvinaista koripallossa.

– Nyt vasta viidettä kertaa päästiin pelaamaan tällä kokoonpanolla, Haakana naurahti.

Anu Kiljunen Catzin pelintekijä Jordan Jones on päässyt runkosarjan edetessä hyvään kuntoon.

Kollektiivissa mahdollisuus

Kaikesta huolimatta joukkueen kausi jatkuu vielä pudotuspeleissä. Vastaan asettuva PeKa ei ainakaan vastustajana ole helppo.

Vain yhden ottelun tällä kaudella hävinnyt joukkue on selvä ennakkosuosikki.

– Sitä pitää ruveta miettimään sunnuntaina. Tällaisella esityksellä ei ole mitään mahdollisuutta. Meidän täytyy pelata kollektiivina, jos haluamme menestyä, Haakana painotti.

Ensimmäinen puolivälierä pelataan tiistaina Kotkassa. Urheilutalolla joukkueet kohtaavat perjantaina ja tarvittaessa vielä seuraavana maanantaina Kotkassa.