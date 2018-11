Jalkapallon Suomen cupin pelisysteemi muuttuu nykyään vuosittain, mutta PEPO Lappeenrannan päävalmentaja Mika Heino ei hypi sen vuoksi kiukusta tasajalkaa.

— Koska olen ikuinen optimisti ja positiivinen tyyppi, näen sen niin, että Suomen cup hakee sellaista muotoa, mikä olisi kaikista ystävällisin niin seuroille kuin yleisöllekin, Heino sanoo.

PEPO on lähdössä cupiin tälläkin kertaa.

Vuosi sitten cupin ensimmäiset kierrokset pelattiin jo syksyllä. Uutuutena oli tammi–helmikuussa pelattu lohkovaihe, johon Veikkausliigan ja ykkösen seurat pääsivät automaattisesti.

Lohkovaiheen parhaat joukkueet jatkoivat kilpailua myöhemmin keväällä jälleen cup-muotoisena.

Tällä kertaa Veikkausliigan, ykkösen ja kakkosen seurat pelaavat omissa lohkoissaan, joista käytetään nimiä karsintalohkot ja kakkosen cup.

Saimme tänne liigajoukkueitakin näytille, ja pelaaminen liigajengejä ja ykkösen porukoita vastaan oli varmasti hieno kokemus myös pelaajille ja seuralle, mutta tämä on ehkä askel parempaan suuntaan. — Mika Heino

Lohkovaiheesta etenee yhteensä 14 joukkuetta 16 parhaan joukkoon, jonne tiensä ovat jo raivanneet alasarjajoukkueiden Regions-cupin tämän vuoden finalistit VJS ja FC Kiisto. Maaliskuussa turnausta jatketaan perinteisellä cup-systeemillä ja finaali pelataan kesäkuun puolivälissä.

Liigajoukkueet pakottivat puolustamaan

Heinon mielestä uudistus on heidän kannaltaan hyvä, vaikka hän oli edelliseenkin systeemiin ihan tyytyväinen. Kovat pelit eivät kuitenkaan palvelleet PEPOn sarjaan valmistautumista parhaalla mahdollisella tavalla.

— Saimme tänne liigajoukkueitakin näytille, ja pelaaminen liigajengejä ja ykkösen porukoita vastaan oli varmasti hieno kokemus myös pelaajille ja seuralle, mutta tämä on ehkä askel parempaan suuntaan. Nyt pääsemme pelaamaan sitä peliä, mitä sarjassakin suunnilleen pelaamme ja rakentelemaan tulevia asioita. Liigajoukkueita vastaan jouduimme miettimään paljon meidän puolustuspelaamista.

Hän näkee, että kakkosen seurojen keskinäiset pelitkin voivat herättää mielenkiintoa.

— Jo talven aikana nähdään paikallismatseja, joissa on panosta. Lähdemme siitä, että peliaikaa jaetaan aika tasaisesti, että näemme kaikkia pelaajiamme pelaamassa.

PEPO on nostanut rinkiinsä omia nuoria IPS/PEPO-yhteisjoukkueesta, ja Heino on ollut heidän esityksistään positiivisesti yllättynyt.

— Mukana on ollut kahdeksan poikaa, jotka eivät ole olleet aikaisemmin edustuksen mukana harjoittelemassa. He ovat olleet hyvä piristys joukkueeseen. Voi sanoa, että juniorityön käden jälki alkaa näkyä. Laadukkaita pelaajia on nyt paljon.

PEPO laajentaa yhteistyötä IPS:n kanssa

PEPO-luotsi olisi tyytyväinen, jos nuorista yksi tai kaksi pelaajaa pystyisi murtautumaan avauskokoonpanon miehiksi. Laadultaan pelaajat ovat hänen mukaansa jo sellaisia, että heidät pystytään pitämään läpi kauden ringissä mukana.

PEPO ja IPS keskustelevat yhteistyöstä myös Imatran edustusjalkapallon turvaamiseksi. Kolmosessa pelaava IPS on ollut vaikeuksissa pienen taustaryhmänsä takia. Heinon mukaan yhteistyötä aiotaan laajentaa ainakin pelaajaliikenteen osalta.

— Ajatus on, että sellaiset nuoret pelaajat olisivat Imatralla, jotka eivät saa meillä peliaikaa.

Kakkosen cupin pelipäivät ajoittuvat tammi–helmikuulle, joten lohkovaiheen kotiottelunsa PEPO pelannee talvella Imatran Aviasport-areenassa.

Tenho Tiilikainen PEPOn Jens Harju (8) harhautteli FC Hongan Nemenja Obradovicia viime talvena Aviasport-areenassa pelatussa Suomen cupin lohkovaiheen ottelussa.

Näin pelataan Suomen cupissa

Veikkausliigan joukkueet pelaavat lohkovaiheen kahdessa kuuden joukkueen lohkossa, joissa pelataan yksinkertainen sarja. Neljä parasta kummastakin lohkosta etenee 16 parhaan joukkoon.

Ykkösen joukkueet pelaavat lohkovaiheen kahdessa viiden joukkueen lohkossa, joista kummastakin kaksi parasta pääsee jatkoon 16 parhaan joukkoon.

Cupissa 16 parhaan joukkoon ovat tiensä selvittäneet jo kauden 2018 Regions-cupin finalistit VJS ja FC Kiisto.

Kaksi jäljellä olevaa paikkaa 16 parhaan joukossa ratkotaan alkuvuonna pelattavassa kakkosen cupissa, johon ilmoittautuminen on auki marraskuun loppuun asti.

Mukaan on lähdössä myös PEPO.