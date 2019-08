Sisäliikuntahalli Amikselle 4,5 miljoonalla? — Lappeenrannan Toimitilat Oy:n projektijohtaja Ilkka Oksman on selvitellyt huokeaa vaihtoehtoa hallinrakennukseen

Lappeenrannassa on laskeskeltu, että uuteen sisäliikuntahalliin uppoaisi noin 8,8 miljoonaa euroa. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n projektijohtaja Ilkka Oksmanin tehtävänä on ollut selvittää, miten kauan kaivattu halli saataisiin halvemmalla. Hän päätyi halliratkaisuun, joka maksaisi noin 4,5 miljoona euroa.

— Suomessa tehdään PVC-pinnoitteella halleja, joissa on teräsrunko, mutta normaalin talon lämpöeristys. Sellaiset hallit ovat huomattavasti edullisempia rakentaa, Oksman kertoo.

PVC-halleja on kymmeniä eri puolilla Suomea.

— Ennen puhuttiin rättihallista, ja Kisapuiston harjoitusjäähalli on periaatteessa samanlainen.

Oksman painottaa, että huokealla rakennusmenetelmällä saa nykyään hyvin eri näköisinä halleja monenlaiseen käyttöön.

— Sisäliikuntahallin ei tarvitse olla arkkitehtonisesti näyttävä monumentti. Pääasia on, että se toimii, kuten sen on tarkoitus toimia.

Sopiva paikka hallille olisi Oksmanin mielestä Amiksen tekonurmen paikalla keskustan kupeessa.

—Amiksen lämmitettävä tekonurmi on joka tapauksessa peruskorjauksen tarpeessa parin vuoden sisällä.

Ei edullisen halliratkaisun etsintä uusi asia ole Lappeenrannassa.Oksman haki hallisuunnitelman pohjaksi esimerkkejä Norjasta ja Ruotsista toissa keväänä. Silloin hän tutustui muun muassa Norjan Haugesundin halliin, jonka kaltaisen toteutus maksaisi Lappeenrannassa noin neljä miljoonaa euroa.

Tuuli Truhponen Uusi sisäliikuntahalli voisi nousta Amikselle, jonka lämmitettävä tekonurmi menee joka tapauksessa parin vuoden sisällä remonttiin. Kuva Amikselta talvella 2012.

Yleisurheilijoilla heikoimmat treeniolosuhteet

Energiatehokkuus on yksi asia, johon Oksman on pureutunut selvityksessään. Tärkeää on, että hallissa pysyy talvella normaali huonelämpö noin 20 astetta.

— Käytössä olevissa PVC-halleissa on saavutettu erittäin hyviä energiatehokkuuslukemia, eivätkä ne ole sen kalliimpia ylläpitää kuin normaalilla rakennustavalla tehdyt hallit.

Hallin käyttöikä on myös yksi tärkeä kriteeri. Selvityksen mukaan tämän kaltaisen hallin elinkaari on 30—40 vuotta.

Sisähalli kuuluu osana suurempaa Lappeenrannan kaupungin hallisuunnitelmaa, jonka kuumottavin osa on uusi jäähalli. Koko hallirumbaa koskevan selvityksen tulokset alkavat valmistua syyskuun lopussa, jonka jälkeen on kaupungin päättäjien vuoro perehtyä asiaan.

Sisäliikuntahallista on puhuttu Lappeenrannassa vuosikymmenet.

— Käsittääkseni urheiluseuroissa on laaja yhteisymmärrys siitä, että yleisurheilulla on kaikkein heikoimmat talviharjoittelumahdollisuudet, Oksman sanoo.

Amikselle nousevasta PVC-hallista löytyisi 200 metrin kiertävä juoksurata ja tekonurmi.

— Uusi sisäliikuntahalli palvelisi kaupunkilaisia laajalla rintamalla, yleisurheilijoiden lisäksi muun muassa pesä- ja jalkapalloilijoita sekä salibandyn pelaajia, Oksman tähdentää.

Koululiikunnassa sille olisi käyttöä päiväsaikaan, ja Amiksella se olisi suurimpien koulujen ääressä.

Lisäksi hallissa voisi järjestää esimerkiksi näyttelyjä, messuja ja konsertteja.

— Jäähallissa on tällä hetkellä näyttelypinta-alaa vain kaukalon verran. Laajarunkoisessa tasaisessa hallissa sitä olisi lähes kolminkertainen määrä, Oksman vertaa.

Oksmanin selvityksen vaiheesta kertoi ensimmäisenä Yle Etelä-Karjala.