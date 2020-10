Ketterän kahden ottelun viikonloppurutistus alkoi tappiolla. Tehokkaasti maalipaikoissaan onnistunut Joensuun Kiekko-Pojat pinnisti voiton Imatralta kypärätempun laukoneen Olli Korhosen johdolla osumin 3–5 (0–2, 2–2, 1–1).

– Kiekko-Pojat oli kovempi kamppailupelissä ja teki paikoistaan maalit. Me olimme alussa hieman hitaalla jalalla ja pelin käännöllä liikkeellä. Pääsimme kyllä peliin mukaan ja saimme oman etsikkoaikamme, mutta sitten kaveri iski pari maalia ja käänsi pelin, kertasi Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen.

Karjalaisjoukkueiden kauden kolmas kohtaaminen oli samalla ensimmäinen, josta Ketterälle jäi luu käteen. Kaksi aiempaa kohtaamista Ketterä oli vienyt 8–2 ja 5–2. Joukkueet kohtaavat runkosarjassa kaikkiaan kahdeksan kertaa.

Neljän ottelun voittoputkessa ollut Ketterä oli avauserässä vaikeuksissa. Lauri Heino ja Olli Korhonen veivät JoKP:n kahden maalin karkumatkalle. Korhosen maali oli erityisen harmillinen, sillä se tuli Ketterän pelatessa ylivoimalla. Ketterälle tyypillinen railakas hyökkäyspelaaminen loisti kotikaukalossa poissaolollaan.

Tauko tulee tarpeeseen

Erätauko teki isännille terää, sillä toisessa erässä Ketterän luistelutempo kiihtyi selvästi. Maalien muodossakin tulosta alkoi tulla: Henry Maarnelan pommi Jere-Matias Alasen aloitusvoitosta toi kavennuksen, ja Matias Varttinen tasoitti pelin rangaistuslaukauksesta.

Voiton avaimet riistettiin Ketterän käsistä kesken hyvän vaiheen. Toisen erän lopussa Ketterälle sattui musta kaksiminuuttinen, jonka aikana Olli Korhonen osui kahdesti kasvattaen illan maalisaldonsa kolmeen.

Joonas Tapaninen Matias Varttinen tasoitti pelin toisessa erässä rangaistuslaukauksesta.

Päätöserässä Teemu Siironen järjesteli vieraille kolmen maalin selkänojan, jota Jere-Matias Alanen onnistui kutistamaan vielä yhdellä pykälällä ohjattuaan Miika Tiihosen vedon Leevi Nikkisen taakse.

Ketterä matkustaa lauantaina Keuruulle, missä vastassa on KeuPa HT. Kyseessä on viimeinen peli Ketterälle ennen marraskuun maajoukkuetaukoa. Matias Lehtonen sanoi tauon tulevan imatralaisjoukkueelle tarpeeseen.

– Peli on ollut ihan hyvää, mutta korona-aika on vaatinut paljon energiaa ja työtä jokaiselta, koska niin moneen eri asiaan on nyt kiinnitettävä huomiota.

Ketterä on Mestiksessä ennen lauantain ottelukierrosta neljäntenä.