SaiPa valmistautuu kauteen normaalisti, mutta Mikkelissä koko liigajoukkue on sarjan kynnyksellä karanteenissa.

SaiPan liigajoukkue valmistautuu lokakuun alun sarja-avaukseen harjoittelemalla normaalisti, mutta sadan kilometrin päässä kaksi liigahallia, Mikkelissä ja Kouvolassa, on koronan vuoksi desinfioitavana. Kaikki Jukureiden miesten ja nuorten liigajoukkueiden pelaajat ovat karanteenissa.

Sairastuneita oli Mikkelissä tiistaina iltapäivällä yhteensä 20. Nuorten joukkueen tartunnan saaneet altistivat oireettomina maanantaina koko Jukurien liigajoukkueen, joka on nyt 14 vuorokauden karanteenissa valmentajia ja huoltoa myöten.

Lisäksi karanteenissa on muutamia Jukurien juniorijoukkueiden valmentajia, jotka ovat olleet yhteisessä koulutustilaisuudessa tartunnan saaneen kanssa.

– Tätä on ennakoitu, että jossain vaiheessa syksyä tartuntoja tulee, Liiga-SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen sanoo.

Mika Strandén SaiPan ja KalPan harjoitusottelussa suositus oli, että oman ryhmän kanssa voi olla, mutta muihin ihmisiin pitäisi jättää parin tyhjän penkin verran etäisyyttä.

Tiistaina varmistui myös, että kaksi Jukureiden pelaajan kanssa aika viettänyt KooKoon liigamiehistön pelaajaa on saanut tartunnan. KooKoo perui liigajoukkueen ja vanhimpien junioriensa tiistain aamuharjoitukset ja desinfioi pukukoppinsa.

Jukurit puolestaan perui liigajoukkueensa ensi maanantaille suunnitellun kauden avaustapahtuman. Tiistaina Kalevankankaan jäähallit suljettiin tehopuhdistuksen desinfioinnin vuoksi.

Jukureiden nuorten joukkue pelasi SM-liigan avausottelunsa perjantaina ja lauantaina Hämeenlinnassa ja Kouvolassa. Seuraava peli otteluohjelmassa olisi perjantaina SaiPaa vastaan, mutta se ei toteudu.

Ensimmäiset oireet Jukureiden pelaajille tulivat sunnuntai-iltana. Tartunnan alkuperä ei ollut tiistaina tiedossa tai ainakaan julkistettu.

– Joukkue kokoontui viime viikon tiistaina, eli he olivat vapaalla viime viikonlopun. Pelaajia on ympäri Suomea, ja he varmasti kävivät kotonaan vapailla, Jukurit HC:n toimitusjohtaja Jukka Toivakka kertoi Länsi-Savolle.

Lisää vessoja

Jussi Viljakaisen mukaan SaiPa on keskustellut tulevista linjauksista ja toimintamalleista AVIn, poliisin ja infektiolääkärin kanssa, mutta mitään varmaa tietoa ei lokakuun rajoituksista vielä ole. Jos ne pysyvät nykyisellään Kisapuistoon voi ottaa 55–60 prosenttia yleisökapasiteetista. Samassa suhteessa putoavat myös tulot sekä lipunmyynnin että kioski- ja ravintolamyynnin osalta.

Harjoituspeleissä jäähalli on ollut jaettuna kolmeen toisistaan erotettuun lohkoon ja se on riittänyt hyvin, kun katsojia on parhaimmillaan ollut reilut 600. Neljäskin lohko Kisapuistossa olisi mahdollinen erottaa.

– Se vaatii lähinnä väliaikaisia vessaratkaisuja, Viljakainen sanoo.

Eri paikkakunnilla on pelattu harjoituskauden aikana myös toisenlaisilla rajoituksilla. Käytäntö voisi olla esimerkiksi se, että seisomakatsomoon myydään lippuja 40 prosenttia normaalimäärästä ja istumapaikoista on käytössä kolmasosa.

Vesa Vuorela Kalevankankaan jäähalli desinfioitiin kokonaan tiistaina, kun Jukureiden koronarypäs oli paljastunut.

Lokakuun rajoituksista ei ole vielä tietoa, mutta Suomen tartuntatilanne on syksyllä ollut kiihtymässä, ja nopeaa höllennystä kokoontumisrajoituksiin tuskin on luvassa.

Aluehallintovirastot tarkastavat kokoontumisia koskevan linjansa kerran kuukaudessa. Syyskuun rajoituksista kerrottiin viikko ennen kuun vaihdetta. AVIn päätös ei astu voimaan heti, vaan aikaisintaan seitsemän päivää sen ilmoittamisesta. Lokakuun kokoontumisrajoituksista on kerrottava viimeistään 24. syyskuuta eli viikko ennen liigakauden aloitusta.

Edellinen päätös syyskuun osalta julkistettiin 24.8.

– On hyvin vaikea kuvitella, että rajoituksia höllennetään jos epidemia kiihtyy, Etelä-Suomen AVIn ylijohtaja ylijohtaja Merja Ekqvist totesi Ylelle maanantaina.

Alueellisesti rajoitukset voivat poiketa toisistaan, jos epidemiatilanne sen sallii, mutta oma ongelmansa on ihmisten liikkuminen alueelta toisella.