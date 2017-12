Veiterä aikoo päättää vuoden Suomen cupin mestaruuteen Kisapuistossa, vastassa on viime kaudella cupin sen edestä voittanut JPS Suomen cupin loppuottelussa kohtaavat jääpallon Bandyliigan ykkönen ja kakkonen. Viime kaudella JPS oli Veiterää parempi cupin finaalissa. Minna Mänttäri Pelintekijä Eetu Peuhkuri (vas.) piti hyökkääjä Janne Hauskaa aisoissa, kun Veiterä hikoili viimeistelyharjoituksissa Suomen cupin loppuottelun alla lauantaina Kisapuiston tekojääradalla.

Veiterä ja Jyväskylän Seudun Palloseura tarjoavat vuoden viimeisenä päivänä varsinaisen herkkupalan Etelä-Karjalan urheilun ystäville.

Suomen kaksi tämän hetken parasta miesten jääpallojoukkuetta kohtaavat viime kauden tapaan Suomen cupin loppuottelussa Lappeenrannan Kisapuiston tekojääradalla.

Viimeksi cup-mestaruutta juhli JPS, joka nousi Veiterää vastaan takaa-ajoasemasta voittoon maalein 4—3.

— Tulee varmasti hyvävauhtinen, laadukas ja tasainen vääntö, jos vain olosuhteet ovat kunnossa. Molemmat ovat hyvin luistelevia ja suhteellisen nuoria porukoita, Veiterän Tomi Hauska tuumii.

Veiterä ei ole hävinnyt yhtään ottelua kotimaassa tällä kaudella. JPS koki avaustappionsa perjantaina, kun Mikkelin Kampparit oli parempi maalein 6—4.

Hauska huomioi jo viime talvena, että JPS pelaa samankaltaista kauttaaltaan aktiivista jääpalloa kuin Veiteräkin.

— JPS:llä ei oikeastaan ole lenkkiä, joka ei osallistuisi peliin hyökkäys- tai puolustussuuntaan.

Veiterä parantaa yhä

Veiterä on jatkanut pelillisesti siitä, mihin se Suomen mestaruuteen päättyneellä viime kaudella jäi. Päävalmentaja Aleksei Nikisovin tuomat peli- ja toimintatavat ovat olleet joukkueelle tuttuja nyt harjoituskauden alusta asti.

Maajoukkuemies Eetu Peuhkurin paluu Ruotsista on ollut yksi syy Veiterän hulppeisiin maalintekotalkoisiin.

Peuhkurin läsnäolo on ollut eduksi myös pelintekovastuuta jakavalle Tomi Hauskalle.

— Itsellenikin avautuu eri tavalla tilaa verrattuna viime kauteen, jolloin moni joukkue koitti merkata suoraan minua pois pelistä. Nyt niillä ei riitä vastaavaan rahkeet, sillä heidän pitäisi merkata meiltä niin monia muitakin.

Luisteluvoima puree

Veiterän puolustuspeli on ollut tilastojen valossa kutakuinkin yhtä laadukasta kuin taulukossa seuraavina olevilla JPS:llä ja Porvoon Akilleksella, mutta hyökkäyspäässä lappeenrantalaiset ovat olleet täysin omaa luokkaansa.

Veiterä on tehnyt sarjassa keskimäärin kahdeksan maalia ottelua kohden. Eetu Peuhkurin (7+15=22 pistettä) ja Tomi Hauskan (7+11) orkestroiman koneiston purukalustoa ovat olleet Tero Liimatainen (21+8), Janne Hauska (15+7) ja Emil Fedorov (8+3).

Tärkein syy Veiterän voittokulkuun on silti joukkueen luisteluvoima, jota ovat Hauskalle päivitelleet vastustajien valmentajatkin.

— Vastustajat eivät vain yksinkertaisesti kestä meidän mukanamme, jolloin tilanteita aukeaa väkisin jossain vaiheessa.

Liikkeen yhdistäminen taitoon tarkoittaa korkeaa pelinopeutta, jota Veiterän vastustajien on vaikea pysäyttää.

— Vanhan liiton tyyliin ajateltiin, että alakerta liikkuu aina huonosti. Meillä se ei todellakaan ole niin. Liikkeemme on hyvää kentän kaikilla alueilla.

Maltilla mestariksi

Samalla Veiterä on ollut ajoittain itsensä pahin jarruttaja. Loputon maalintekojano on murentanut keskittymistä, jolloin hyökkäyspeli on taantunut puskemiseksi ja tilanteiden pakottamiseksi.

Hauska kuuluttaakin omilleen lisää malttia ja järkeä, jotta Suomen cupin mestarina juhlii lopulta Veiterä.

— Meidän pitää laittaa palloa vieläkin paremmin liikkeelle ja kytätä selkeitä maalintekopaikkoja. Tosipelit ovat tavallisesti maalin pelejä, jotka ratkeavat helposti omiin virheisiin, kuten pallonmenetyksiin.

Tasaisen luja JPS

Jyväskylän Seudun Palloseuran viime vuosien vahvuuden taustalla on seuran laadukas junioritoiminta, jonka yksi avaintekijöistä on edustusjoukkueen tämän kauden päävalmentaja Mika Hyppönen.

JPS:n läpimurtokausi oli 2013—2014, jolloin se voitti ensimmäistä kertaa Suomen cupin ja ensimmäisen miesten SM-mitalinsa, hopean. Sittemmin joukkueen sijoitukset Bandyliigassa ovat olleet kuudes, neljäs ja kolmas.

JPS:n vahvuus on tasaisuus. Kärkipelaaja Nico Nevalainen on tehnyt yhdeksässä sarjaottelussa 15 maalia, mutta tehokkaita ovat olleet myös Anssi ja Atte Hänninen, Nikke Tuhkanen, Riku Hämäläinen ja Habarovskin MM-ryhmään nimetty Lasse Tammilehto sekä kokenut kapteeni Mikko Rytkönen, joka on yksi joukkueen pallollisen pelin moottoreista.