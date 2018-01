Pöytätenniksen monimutkaisuus kiehtoo nuoria — "Pelatessa joutuu oikeasti ajattelemaan niin pallon sijoittelemista kuin omaa liikkumistakin, ei vain läiskitä palloa pöytään" Lappeenrannassa pöytätenniksen junioritoiminta elpyi, kun vetäjä löytyi. Harjoituksissa käy melkein yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Vetäjä Igor Zelenski arvelee, että junioritoiminta laajenisi entisestään, jos seuralla olisi oma harjoituspaikka. Kai Skyttä Kaikkien mailapelien tavoin pöytätennis on vaikea laji, mutta samalla se on halpa harrastus. Jyri Immonen löi palloa verkon yli Kourulan hallissa, jossa Lappeenrannan työväen urheilijoiden vuorot pyörivät. Pelikaverina oli Kirill Burtovsky.

Muutama vuosi sitten lappeenrantalainen Jyri Immonen, 15, ei tiennyt pöytätenniksestä paljoakaan.

— Tiesin, että se on Aasiassa suosittu laji ja Suomessa Benedek Oláh pelaa sitä.

Laji on hyvin pitkälle jalkojen, käsien ja silmien yhteistyötä. -Jyri Immonen

Nyt Immonen on pelannut pöytätennistä puolisentoista vuotta ja käynyt myös kisoissa.

— Olen pärjännyt yllättävän hyvin näin vähän aikaa pelanneeksi. On tullut paljon voittoja.

Perhetaustaltaan unkarilainen Oláh Suomen ykköspelaaja. Olympiavuonna hän toi pöytätennikselle näkyvyyttä, mutta muuten lajiveturit ovat puuttuneet.

Edellisen kerran Suomella oli hyviä pöytätennispelaajia 80-luvulla.

Immonen löysi lajin sattumalta.

— Kaveri pyysi toista kaveriani pelaamaan. Hän taas pyysi minua pelaamaan. Sitä kautta innostuin. Tämä on oikeastaan aika hieno laji.

Häntä kiinnostaa pöytätenniksen monimutkaisuus.

— Pelatessa joutuu oikeasti ajattelemaan niin pallon sijoittelemista kuin omaa liikkumistakin, ei vain läiskitä palloa pöytään. Laji on hyvin pitkälle jalkojen, käsien ja silmien yhteistyötä. Sitä kautta tästä on varmasti hyötyä myös muihin lajeihin.

Laji tuntuu erikoiselta

Karina Fozilova, 13, aloitti pöytätenniksen samoihin aikoihin kuin Jyri Immonen, ja samoista lähtökohdista.

— Yksi kaveri oli käynyt pelaamassa, ja hän pyysi minua mukaan harjoituksiin. Menin ja tykkäsin. Neljä kertaa olemme käyneet kisoissa, ja olen voittanut pokaaleja ja mitalejakin.

Hän ei edes tiedä, miksi pöytätennis kiehtoo.

— Ehkä siksi, että se tuntuu aika erikoiselta lajilta. Siinä on maila ja pöytä, jota vasten pelataan.

Treenikeskus Kourulan palloiluhallissa

Lappeenrannassa pyöritettiin pingiskoulua viimeksi viitisentoista vuotta sitten.

Sen jälkeenkin kaupungissa on pelattu pöytätennistä koko ajan, mutta nuorille ei ollut vetäjää.

Nyt Lappeenrannan työväen urheilijoilla on menossa toinen kausi, kun nuorille on säännöllisesti ohjattuja harjoituksia kahdesta kolmeen kertaa viikossa.

Toiminta alkoi Kesämäen koulussa, mutta sali kävi nopeasti liian pieneksi. Nykyinen treenikeskus on Kourulan palloiluhallissa, jonne mahtuu kahdeksan tai yhdeksän pöytää.

— Kaupungilta saimme lisää pöytiä, kun toiminta vilkastui, junioritoimintaa vetävä Igor Zelenski kertoo.

Viime kaudella Lappeenrannan työväen urheilijoilla oli 13 pöytätenniksen lisenssipelaajaa, jotka yhtä junioria lukuun ottamatta olivat kaikki 1940—70-luvuilla syntyneitä konkareita. Zelenski oli heistä nuorimmasta päästä.

— Ukot eivät kovin useasti käyneet treeneissä. Monta kertaa tulin salille yksin, ei ollut pelikaveria.

Kummipoika pyysi vetäjäksi

Zelenski pyöritteli aikansa peukaloita ja mietti, mitä tekisi. Sitten kummipoika kysyi, voisiko Igor opettaa pelaamaan pöytätennistä.

— Siitä se lähti. Hän toi kavereita ja kaverit toivat kavereita. Vanhemmat juttelivat keskenään. Näin sana levisi. Emme ole mainostaneet missään, Zelenski kertoo.

Tällä kaudella seurassa on noin 25 pöytätenniksen lisenssipelaajaa. Heistä yhdeksän on 2000-luvulla syntyneitä junioreita. Yhteensä lajin harrastajia on noin 30, mutta kaikilla ei ole lisenssiä.

Lappeenrannassa pöytätennisharjoituksissa käy melkein yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Se ilahduttaa seuraväkeä, sillä naispelaajia on Suomessa muutenkin hyvin vähän.

— Tytöt eivät vielä viime kaudella uskaltaneet lähteä kisoihin. Tänä vuonna saimme heidätkin mukaan, Zelenski iloitsee.

Hän arvelee, että junioritoiminta laajenisi entisestään, jos seuralla olisi oma harjoituspaikka.

— Siellä pöydät voisivat olla koko ajan paikoillaan, joten sinne pääsisi aina pelaamaan. Myös eri ikäisille saataisiin omat ryhmät. Nyt meillä on kaikki samalla vuorolla.

Salivuorot myöhään arki-iltaisin

Salivuoroille on Lappeenrannassa kova kysyntä, ja pöytätennisharjoitukset eivät ole junioreille parhaisiin aikoihin. Tiistaina vuoro alkaa kahdeksalta ja torstaina puoli tuntia aiemmin.

— Pienimmät lähtevät yhdeksän maissa kotiin nukkumaan.

Arkivuorojen lisäksi lauantaina on kolmen tunnin iltapäivävuoro, mutta viikonloppuisin saattaa olla myös kisareissuja.

Suomessa pöytätenniksessä on jonkin verran junioritoimintaa, mutta tällä hetkellä se keskittyy isoihin kaupunkeihin. Oulussa on vilkasta, minkä lisäksi lajia pelataan aktiivisesti Kuopiossa, Turussa, Helsingissä ja Tampereella.