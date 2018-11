SaiPan nuoria jälleen suorana lauantaina — Ottelu on toinen Etelä-Saimaan verkkosivun esaimaa.fi tarjoamassa suorien urheilulähetysten sarjassa

Nuorten SM-liigan ylempään jatkosarjaan pääsy on SaiPalle yhä mahdollista, mutta vaikeaa. Perjantaina SaiPa kaatoi Jukurit Matias Mäntykiven loppuhetkien maalilla.

SaiPa matkustaa lauantaina päihittämään JYPiä nuorten SM-liigassa Jyväskylän Hippokselle. Ottelu on toinen Etelä-Saimaan verkkosivun esaimaa.fi tarjoamassa suorien urheilulähetysten sarjassa.

Ottelu alkaa lauantaina kello 13. Seuraava lähetys on KooKoo—SaiPa 12. joulukuuta.

Perjantaina SaiPa kukisti Jukurit maalein 4—3. Voittomaalista vastasi Matias Mäntykivi vajaat pari minuuttia ennen peliajan päättymistä. Myös SaiPan liigajoukkueessa tällä kaudella pelannut Bastien Maia teki kaksi ottelussa maalia.

Nuorten SM-liigan ylempään jatkosarjaan pääsy on SaiPalle yhä mahdollista, mutta vaikeaa. Joukkueen matka ylemmän ja alemman jatkosarjan erottavaan viivaan on kahdeksan pistettä, kun alkusarjaa on jäljellä kymmenen ottelua.

Yksi SaiPan ja jatkolohkoviivan välissä olevista joukkueista on juuri JYP. Helpolla SaiPa ei lauantaina pääse, sillä JYP lähti viikkoon kolmen kotivoiton putkessa. Tosin sitä ennen JYP oli voittanut vain yhden seitsemästä edellisestä ottelustaan.

SaiPan puolustaja Jakub Müller pääsi käymään viime viikonloppuna kotimaassaan, kun hän pelasi Tšekin alle 20-vuotiaiden maajoukkueen mukana neljän maan turnauksessa. SaiPan liigapelaaja Santeri Virtanen viilletti samassa turnauksessa Suomen maajoukkueen riveissä.

Muut SaiPan viime viikon maajoukkuepelaajat olivat hyökkääjä Matias Mäntykivi ja maalivahti Laurynas Lubys. Mäntykivi antoi MM-näyttöjä niin ikään Tšekissä, jossa Suomen alle 18-vuotiaat sijoittuivat viiden maan turnauksessa toiseksi Yhdysvaltojen jälkeen.

Lubys debytoi sunnuntaina Liettuan miesten maajoukkueessa Baltia cupissa, jossa hän torjui omansa 6—3-voittoon Virosta sunnuntaina.

Liettuan maalilla kahdessa muussa ottelussa pelasi KHL- ja AHL-konkari Mantas Armalis, joka tilkitsee tällä kaudella Ruotsin liigan Skellefteån veräjää.