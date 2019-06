Sami Partanen jatkaa IPV:ssä myös ensi kaudella

Sami Partanen jatkaa Superpesiksessä ja Imatran Pallo-Veikoissa pelaamista myös ensi kaudella. Suomen kokeneimpiin pesäpalloilijoihin kuuluva Partanen on joukkueen kapteeni ja sisällä- ja ulkona imatralaisten avainpelaajia.

Partanen valittiin juuri Itä—Länteen, joita hänellä on koossa nyt 16. Hän on voittanut kolme Suomen mestaruutta. Hän pelaa ensimmäistä kauttaan Imatralla ja on 13 ottelussa lyönyt tehot 0+16.

— Piti vähän kalistella tankkia ja tarkastella vieläkö bensaa on jäljellä. Kohtuu taival on jo takana ja eittämättä ura alkaa kääntymään loppupuolelle. Vielä on jotain muutakin kuin perskat jäljellä ja siltä osin tämä oli helppo päätös, Partanen kuvasi IPV:n tiedotteessa.

Partanen, 39, kertoo sopimusneuvotteluissa olleen kaksi asiaa keskiössä. Toinen niistä on urheilullinen haaste ja toinen Kiteellä asuvan perheen tilanne. Kun molemmat palaset osuivat kohdalleen, hän halusi olla kapteenina sopimusasiassa ajoissa liikenteessä.