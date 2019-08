Imatran Moottorikerhon puheenjohtaja Sami Backmanin mielestä tapahtumien kesken on löydettävä ne synergiaedut, jotka löydettävissä on. Imatran katuratakisa palautettiin heinäkuulle, koska tämän vuoden ajankohta osui liian lähelle Mansaaren ajoja.

Keskiviikkona julkaistun MotoGP-sarjan ensi vuoden alustavan kilpailukalenterin mukaan Suomen MM-osakilpailu Iitin Kymiringillä ajetaan heinäkuussa vain viikko Imatran ajon jälkeen.

Imatran katuratakisan päivämäärät ovat 3.—5. heinäkuuta ja MotoGP:n supertähdet Valentino Rossin, Marc Marquesin ja Jorge Lorenzon johdolla pääsevät ensi kertaa irti Kymiringillä 10.—12. heinäkuuta.

Joku voi sanoa, että ne ovat liian lähellä toisiaan. Toiset voivat olla sitä mieltä, että siinä on hyvä moottoriurheilun superviikko — Sami Backman

Imatran Moottorikerhon puheenjohtaja Sami Backmanille asia on sen verran tuore, ettei hän osaa vielä sanoa, onko heti seuraavalle viikonlopulle ajoittuva lajin kuninkuussarjan osakilpailu Imatran ajon kannalta hyvä vai huono asia.

— Varmaan se riippuu, keneltä kysyy. Joku voi sanoa, että ne ovat liian lähellä toisiaan. Toiset voivat olla sitä mieltä, että siinä on hyvä moottoriurheilun superviikko, Backman puntaroi.

Moottoriurheilun kannalta on hänen mukaansa joka tapauksessa hyvä juttu, että Suomeen saadaan MM-osakilpailu.

— Mustasukkainen ei kannata olla, vaan Imatran ajon järjestäjien on vain elettävä asian kanssa. MotoGP-kisa järjestetään silloin, kuin heidän kalenterinsa mukaan se on mahdollista järjestää.

Mansaaren ajot karsivat kuskeja Imatralta

Tänä vuonna Imatralla ajettiin jo kesäkuun puolivälissä. Backmanin mukaan kisat päätettiin siirtää takaisin heinäkuulle, koska ajankohta oli liian lähellä Mansaaren katuratakisoja.

— Mansaaren ajot loppuivat viikko ennen meidän kisaa, ja logistisesti se kisa on niin rankka, että meille jäi sen takia useita kuskeja tulematta. Muuten meillä ei olisi ollut mitään syytä vaihtaa ajankohtaa. Yleisöhän oli nyt enemmän kuin viime vuonna, mutta urheilullisesti kilpailun kehittäminen ei olisi mahdollista siinä ajankohdassa.

Imatran Moottorikerholla on tavoitteena järjestää ainakin seuraavat kolme kilpailua samana ajankohtana heinäkuun alussa, mutta vasta ensi vuoden kilpailu on saatu vahvistettua.

Kai Skyttä Tänä vuonna Imatran katuradalla ajettiin jo kesäkuun puolivälissä. Laurent Hoffmann, Sami Penna ja Matthieu Lagrive kaarsivat mutkasta ulos supersport-luokan lauantain lähdössä.

Backmanin mielestä järkevintä olisi nyt löytää synergiaedut kahden ratamoottoripyöräkilpailun välillä.

— Kymiringilläkin käytetään tilapäisiä katsomoita ja telttoja, niitä voisi tilata isommat määrät kerralla. Ainakin tänä vuonna katsomoilla oli sama toimittaja kuin Imatralla. Välillisten kulujen jakaminen voisi olla mahdollista, jos päädytään samoihin kalustotoimittajiin, Backman miettii.

—Talkoolaisten ja ratatoimitsijoiden kouluttamisessa voisi olla mahdollista tehdä myös yhteistyötä.

Yleisöä palvelevaa yhteistyötä voisi ajatella lipunmyynnissä ja markkinoinnissa.

— MotoGP-kisan viime hetken markkinointia voitaisiin tehdä vielä Imatralla esimerkiksi suomalaisten kuskien avulla. Löydettävissä olevat synergiat täytyy vain löytää. Kyllä kai niitäkin on.

Maantieteellisesti radat sijaitsevat lähellä toisiaan, Imatralta ajaa Iittiin puolessatoista tunnissa, matkaa kertyy noin 130 kilometriä.

Backman muistuttaa, että kisat edustavat vähän eri genreä, Imatralla ajetaan katuratakisa.

— Jos pitäisi verrata autourheiluun, niin siellä on ratalajit, sitten on rallit ja rallisprintit. Ne ovat pikkusen eri kisoja, niin nämäkin. Toinen ajetaan moottoriradalla, toinen katuradalla, lajien luonteessa on aika iso ero.

Kymiringiä ei ole vielä hyväksytty kilpailukäyttöön

MotoGP:n ensi vuoden kilpailukalenteri on vasta alustava, mutta käytännössä siihen tulee muutoksia vain harvoin ennen lopullista vahvistusta.

Kymiringin ja Tshekin Brnon kilpailut on merkattu kalenteriin toistaiseksi ehdollisina osakilpailuina.

Kymiringiä ei ole vielä hyväksytty kilpailukäyttöön ja elokuun alussa ajettavalla Brnon osakilpailulla on ollut rahoitusvaikeuksia, joskin Helsingin Sanomien mukaan Tshekin kisan järjestäjät maksoivat ajallaan tämän vuoden noin neljän miljoonan euron osallistumismaksun.

Suomen ja Tshekin MM-osakilpailut ovat MotoGP-kalenterissa peräkkäisiä kilpailuja, mutta niiden välissä on vajaan kuukauden mittainen kesätauko. MotoGP:n ensi vuoden kilpailukalenterissa on yhteensä 20 osakilpailua.

Katja Juurikko Kymiringin huippunopeus 340 kilometriä tunnissa kirjattiin Ducatin testikuljettajan Michele Pirron nimiin viime viikolla ajetuissa testeissä.

Santeri Tynkkynen Sää ei suosinut Imatran ajoa ensimmäisenä kilpailupäivänä lauantaina. Avauspäivää varjosti myös kuolemantapaus, kun sveitsiläiskuljettaja menehtyi lennettyään radalta ulos päivän päättäneessä IRRC-sarjan superbike-luokan kisassa.