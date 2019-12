Veiterä tuo maailman parhaat jääpalloilijat Lappeenrantaan tammikuussa — Edustusjoukkueen voittokulun takana hieman huoliakin

Veiterä tarjoaa tammikuussa herkkua eteläkarjalaisille jääpalloilun ystäville.

Alkupalana lappeenrantalaisseura järjestää miesten Suomen cupin loppuottelun Kisapuiston tekojääradalla 3. tammikuuta, jossa se hakee revanssia Porvoon Akilleksesta.

Tammikuun lopulla Lappeenrantaan saapuu maailman parhaita jääpalloilijoita, kun Kisapuistossa pelataan miesten maaottelut Venäjä—Ruotsi lauantaina 25. tammikuuta ja Suomi—Venäjä sunnuntaina 26. tammikuuta.

Samaan harjoitusturnaukseen kuuluu myös ottelu Suomi—Ruotsi, joka pelataan Porvoossa perjantaina 24. tammikuuta.

— Venäjä ja Ruotsi ovat maailman kovimmat joukkueet tällä hetkellä. Jos haluaa nähdä maailman parasta jääpalloa, silloin sitä kyllä näkee, toteaa Leo Segerman, joka kuuluu sekä Kansainvälisen jääpalloliiton ja Veiterän hallituksiin että Suomen jääpalloliiton maajoukkue- ja kansainvälisten asioiden valiokuntaan.

Suomen maajoukkue on nousemassa entistä vahvempaan lentoon uuden päävalmentajan Ari Holopaisen myötä.

Siitä todiste nähtiin joulun alla harjoitusturnauksessa Åbyssä, jossa Suomi päihitti Ruotsin 4—3 kahden Eetu Peuhkurin tekemän maalin siivittämänä.

— Näissä maaotteluissa nähdään mahdollisesti myös joitakin joko nykyisiä tai entisiä lappeenrantalaisia pelaajia.

Bandyliigaa johtavasta Veiterästä miesten maajoukkueen tarkkailuryhmään kuuluvat maalivahti Topi Peuhkuri sekä kenttäpelaajat Ere Verhelä, Janne Hauska ja Tomi Hauska.

Uutta polvea nousee jo. Veiterä sai ennen joulua kaksi tuoretta MM-mitalistia, kun Tuukka Loikkanen ja Matias Lehtonen olivat voittamassa 21-vuotiaiden MM-pronssia Venäjän Arkangelissa.

Otto Ponto Sami Laakkonen (sininen) oli yksi Suomen vahvimmista pelaajista maaottelussa Kazakstania vastaan Lappeenrannan Kisapuistossa 25. tammikuuta vuonna 2015.

Valmistautumista MM-kisoihin

Miesten MM-kilpailut pelataan tänä vuonna sarjakauden päättymisen jälkeen Venäjän Irkutskissa, jossa kisat vihkivät käyttöön tuliterän jääpallohallin.

Maajoukkueille Suomen-harjoitusturnaus tarjoaa tilaisuuden hioa kuvioitaan kauden päätapahtumaa varten.

— Porvoo ja Lappeenranta ovat maajoukkueiden kannalta hyvällä suunnalla. Venäläiset halusivat nimenomaan Lappeenrantaan helppojen kulkuyhteyksien vuoksi. On hyvä, että Lappeenranta saa jälleen hienon tapahtuman, Segerman toteaa.

Maaotteluiden järjestämisen näkökulmasta Kisapuiston tekojääradalla on puutteita muun muassa televisiointimahdollisuuksissa ja yleisötiloissa.

Segerman kertoo, että Lappeenrannan kaupunki on tiedostanut asian.

— Ainakin bajamajat saadaan vähän parempaan uskoon.

Jos haluaa nähdä maailman parasta jääpalloa, silloin sitä kyllä näkee. — Leo Segerman

Tapahtumat tärkeitä taloudellisestikin

Kisapuiston tekojääradalla on nykyisellään paikat 2 000 katsojalle. Segerman uskoo, että ne riittävät sekä Suomen cupin loppuottelulle että maaotteluille.

— Tarvittaessa paikkoja tehdään sitten lisää. Tietysti harmi, että katsomopaikat eivät ole katettuja eikä lämmitettyjä, vaan ulkokatsomoita, joissa porukka kärvistelee sitten.

Viimeksi miesten A-maaotteluita pelattiin Etelä-Karjalassa tammikuussa vuonna 2015, kun Suomi kohtasi Kazakstanin Kisapuistossa ja Imatran Linnalassa.

Veiterä hoitaa maaotteluiden järjestämisen talkootyönä, kuten Suomen cupin loppuottelunkin.

— On tärkeää, että hoidamme tapahtumat hyvin. Ne ovat onneksi jättäneet meille myös kassaan rahaa, kun kannamme vastuutakin, Segerman toteaa.

Suomen cupin loppuottelua Veiterä isännöi Kisapuistossa jo neljännen kerran peräkkäin.

Finaalin saa kotikentälleen Suomen cupin alkulohkojen voittajajoukkueista se, joka on sijoittunut Bandyliigassa edellisellä kaudella paremmin.

— Jotkut olisivat tyytyväisiä, kun saisivat cupin finaalin kotikentälle kerran. Tämä osoittaa, että olemme tehneet urheilullisesti ja ehkä taloudellisestikin oikeita ratkaisuja, Segerman toteaa.

Kai Skyttä Kokenut Tomi Hauska on Veiterän pallollisen pelin sielu, sillä hän paloittelee vastustajien puolustusta ehtymättömällä syöttövalikoimallaan. Hauska johtaa Bandyliigan pistepörssiä lukemilla 7+19=26, eli hän on ollut mukana lähes puolessa Veiterän maaleista.

Veiterä porskuttaa kärjessä

Veiterä on aloittanut Bandyliigan hurjalla tyylillä. Se on voittanut kaikki seitsemän otteluaan maalierolla 60—9.

Vuodenvaihteessa Veiterällä on edessä tiukka rypistys, sillä joukkue reissaa lauantaina sarjakakkosen Porvoon Akilleksen vieraaksi ja isännöi sarjakolmosta Porin Narukerää kaksi päivää Suomen cupin finaalin jälkeen eli 5. tammikuuta.

Veiterä on ollut alkukaudella fyysisesti selvästi vastustajiaan parempi.

Veiterän hallituksen jäsenen Leo Segermanin mukaan tuloksissa näkyy pitkäjänteinen työ, jota fysiikkapuolella on johtanut valmentaja Risto Kangas ja kokonaisuutta ovat hallinnoineet laadukkaat päävalmentajat, kuten tällä kaudella Valeri Gratsev.

— Pelaajamme ovat olleet sitoutuneita harjoitteluun. On ymmärretty, mitä pärjääminen vaatii: ammattimaista, kovaa työtä. Se on ollut meille tärkeää, Segerman toteaa.

Veiterä pelasi ennen kotimaisen kauden alkua maailmancupissa Ruotsin Sandvikenissä ja reissasi sen jälkeen harjoitus- ja otteluleirille Venäjän Uljanovskiin.

Segerman uskoo, että kansainväliset ottelut ovat tukeneet Veiterän pelaajien motivaatiota entisestään.

— Molemmat reissut olivat seuralle raskaita ja taloudellisestikin merkittäviä panostuksia, mutta ne ovat olleet toimintamme kulmakiviä. Olemme päässeet pelaamaan niissä maailman huippujoukkueita vastaan, mistä oppii eniten.

Junioripanostusta luvassa

Osa Veiterän kannattajista on ollut huolissaan siitä, ettei lappeenrantalaisseuralla ole tällä kaudella joukkuetta 21- eikä 17-vuotiaiden SM-sarjoissa.

— Siitä pitää olla huolissaan, se on ihan selvä asia. Syntyvyys on laskenut, ja kaikissa lajeissa taistelu harrastajista on kovaa. Niihin haasteisiin pitää vastata, Segerman toteaa.

15-vuotiaiden ja sitä nuorempien juniorien sarjoissa Veiterän toiminta on pirteää. Seuran luistelu- ja jääpallokoulukin on Segermanin mukaan vetänyt jälleen ilahduttavasti osallistujia.

Lappeenrannan jääpallokulttuuri näkyy ohjaajien ja valmentajien lajiosaamisessa, mutta lisää vahvistusta Veiterän junioritoimintaan on luvassa jo lähitulevaisuudessa.

— Olemme palkkaamassa seuraan junioritoiminnan kehittäjää. Emme ole siis jääneet tuleen makaamaan, vaan asiaan on reagoitu. Toinen asia on olosuhteiden kehittäminen. Meidän pitää pystyä osoittamaan puitteemme olevan sellaiset, että tätä lajia on kiva harrastaa.