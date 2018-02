NST touhotti tilaisuutensa Turussa — sunnuntaina Lappeenrannan urheilutalolle saapuu sarjakärki Classic Minna Mänttäri

NST Lappeenrannan vaikea kausi naisten Salibandyliigassa jatkuu. Lauantaina Turun Palloseura päihitti kotihallissaan NST:n lukemin 8—2 (3—1, 1—0, 4—1).

NST:n molempia maaleja oli luomassa Juuli Hakkarainen, joka syötti Kati Kütisaarin tekemän 2—1-kavennusmaalin ja viimeisteli 6—2-osuman kolmannessa erässä.

Päävalmentaja Joonas Haapala luonnehti NST:n suoritusta pelillisesti sekavaksi kokonaisuudeksi.

— TPS oli selkeästi kompaktimpi ja kollektiivisempi kuin me. He puolustivat paremmin ja selkeämmin sekä hyökkäsivät paremmin ja selkeämmin kuin me. Harmittaa tuo kolmas erä. Olimme kahden erän jälkeen ihan pelillä, mutta sitten repsahti, Haapala totesi.

TPS tarjosi NST:lle paikkoja vastahyökkäyksiin, mutta tilaisuudet jäivät lappeenrantalaisilta hyödyntämättä, kun pelaajien etäisyydet venyivät liiaksi.

— Tuntui, että varsinkin pallottomana touhotimme, ryntäilimme ja juoksimme vähän mihin sattuu. Se söi vähän tehoja kääntöpelaamisestamme, joka oli tänään yksi iso teema.

Turkulaisten maaleista viisi loihti Jenna Saarion johtama ykköskentällinen, jossa tuore MM-hopeamitalisti keräsi itse tehot 1+3. TPS:n pistepörssiä johtava ja koko liigan pistepörssissä kolmantena oleva Milla Nordlund teki kolme maalia.

— Emme koskaan halua tuijotella nimiä selässä, vaan haluamme keskittyä itse pelaamiseen. Tosin tänään varmaan vähän tuijotimme niitä nimiäkin.

NST jatkaa naisten Salibandyliigan sarjataulukon viimeisenä. Sen seuraava koitos on heti sunnuntaina, jolloin Lappeenrannan urheilutalolle saapuu sarjakärki Tampereen Classic.