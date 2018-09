Yliopiston naapurissa oleva Tervahaudanpuisto on Lappeenrannan uusin lähiliikuntapaikka — Alueen erikoisuus on padel-kenttä

Lappeenrannan uusin lähiliikuntapaikka on avautunut Skinnarilan Tervahaudanpuistoon yliopiston naapuriin. Alue on Saimaan rannalla keskustasta tulevan rantaraitin päässä ja sen käyttö on kaikille ilmaista, eikä sinne jaeta vuoroja. Erillisten tapahtumia järjestettäessä on otettava yhteyttä liikuntatoimeen.

Kokonaan uusi tuttavuus Lappeenrannan liikuntapaikoilla on padel-kenttä. Peli on tenniksen ja squashin johdannainen. Sen vieressä puistossa ovat ministadion ja puolen tusinan aikuisten kuntoilulaitteen kokonaisuus.

Tervahaudanpuiston lähiliikuntapaikalle on asennettu myös sähköt, jotta paikkaa voidaan käyttää äänentoistoa kaipaavissa tapahtumissa.

Opiskelijat liikkeelle

Lähiliikuntapaikan rakentaminen maksoi 300 000 euroa. Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOAS osallistui kustannuksiin 100 000 eurolla.

— Lähiliikuntapaikka on tarkoitettu erityisesti lisäämään opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan liikuntaa. Ehdottomasti toivomme kuitenkin, että paikka saavuttaa suuren suosion kaiken kansan keskuudessa, Lappeenrannan kaupungin liikuntajohtaja Pasi Koistinen sanoo.