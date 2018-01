Alisa Vainion Etelä-Afrikan leiri 2 000 metrissä on sujunut ongelmitta — ”On ollut pelkästään positiivista, tervettä kipua” Mika Stranden Lappeenrannassa kestävyysjuoksija Alisa Vainion harjoittelun arkeen talvella kuuluvat juoksumatot ja liukkaat jalkakäytävät.

Kestävyysjuoksija Alisa Vainion ensimmäinen korkeanpaikanleiri on sujunut ongelmitta. Lappeenrannan Urheilu-Miesten juoksija matkasi joulun jälkeen muun kestävyysjuoksun maajoukkueen kanssa ja harjoittelee Etelä-Afrikassa 2 000 metrin korkeudessa kuukauden.

Vainion kanssa leirillä ovat muun muassa Camilla Richardsson, Saija Seppä sekä maajoukkuesuunnistajia Marika Teini.

— Alussa piti ottaa maltillisemmin, koska ilmasto on niin eri. On tärkeää osata kuunnella omaa kroppaa ja reagoida, Vainio sanoo.

Jalkavaivat ohi

Vainio on kärsinyt väärän juoksutekniikan tuomista jalkavaivoista ja viime kesä meni pilalle keuhkoklamydian ja mykoplasman takia. Asiantuntijaryhmän avulla juoksu saatiin oikealle uralle, eikä nyt ongelmia ole ollut. Mukana ryhmässä oli muun muassa urheilulääkäri Harri Hakkarainen.

Harjoittelua Etelä-Afrikassa valvoo Suomen urheiluliiton kestävyysjuoksuvalmentaja Jukka Keskisalo.

Töitä tänne on tultu tekemään, ja täällä treenataan ihan täysillä. — Alisa Vainio

— Töitä tänne on tultu tekemään, ja täällä treenataan ihan täysillä. Tahti on kova, ja tätä tehdään rakkaudesta lajiin. On ollut pelkästään positiivista, tervettä kipua. Fiilis on hyvä ja tuntuu siltä, että on menty voimakkaasti eteenpäin, Vainio sanoo.

Lepo tärkeää

Korkealla palautuminen ja lepo ovat tärkeässä roolissa, etenkin kun Vainiolla ei ole aiempaa kokemusta elimistön reagointiin ylhäällä.

— Tärkeää on arvostaa lepoa, ja täällä nukutaankin 9—11 tuntia yössä, Vainio kuvaa.

Suurimpana rasitteena leiriin liittyen Vainio kertoo matkustamisen. Pitkät lennot ovat rankkoja niin fyysisesti kuin henkisesti.

Opinnoista apua

Vainio aloitti syksyllä liikunnanohjaajan opinnot Vierumäellä, missä hän imenyt lisää tietoa fysiologiasta ja harjoittelusta.

— Pitkänmatkanjuoksijalla koko kropan tulee olla tiukka. Keskivartalon syvien lihaksien sekä keskimmäisen pakaralihaksen on oltava timanttisessa kunnossa. Eri lihasten aktivoinneilla haetaan optimaalista juoksutekniikkaa, joka vähentää vammariskiä.