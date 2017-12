Alkukauden arvio: NST:n naiset rakentavat pohjaa paremmalle lähitulevaisuudelle Minna Mänttäri NST:n Sofia Sinkko väänsi SSRA:n Jonna Virkkusta vastaan naisten Salibandyliigan ottelussa 29. lokakuuta.

NST:n alkukausi naisten Salibandyliigassa on ollut pallollisen pelitavan vaatimusten opettelua. Joukkue on toistaiseksi sarjataulukossa viimeisenä.

Sumppupuolustus voisi tuoda satunnaisen pikavoiton, mutta sen sijaan NST:ssä halutaan luoda perustaa pitkäjänteiselle pelilliselle kehitykselle. Uusien liigatason vastuunkantajien kasvu vaatii toistoja, tunteja ja hikeä.

— Tiesimme, että muutos ottaa aikaa. Ehkä se on yllättänyt kaikki, kuinka paljon haasteita on ollut. Parissa viime pelissä otteet ovat kuitenkin olleet paranemaan päin, vaikka tulos ei vielä ole ollut sellainen, jota toivotaan, päävalmentaja Joonas Haapala kertoo.

Yksi vastaan yksi -puolustuksen vaihtaminen aluepuolustuspainotteisemmaksi on tuonut joukkueen peliin selkeyttä, jonka ansiosta keskialueen pallonmenetykset ovat vähentyneet merkittävästi.

— Nykyisessä mallissa on huomattavasti selkeämmät roolit jokaiselle pelaajalle. Se on tuonut sellaista henkistä rauhaa pelaajistoon. Helppo sanoa, että se oli muutos, joka täytyi tehdä.

Joukkueen pistekärki on odotetusti Juuli Hakkarainen, joka on tehnyt kahdeksassa ottelussa tehot 4+4=8. Lisäksi Joutsenon Katajan kasvatin Liisa Laapion toipuminen pelikuntoon oli joukkueelle tärkeä asia. Laapio on tehnyt kolmessa ottelussa pisteet 2+3=5.

NST:n voittotiliin alkaa tulla täytettä, kun joukkueen maalinestopeli ja erityisesti laukausten blokkaaminen paranevat. Harjoituksissa onkin viime aikoina hiottu laukausten peittämistä.

Tuloksenteon kannalta on olennaista, että myös NST:n omat vastahyökkäykset ovat aiempaa tehokkaampia.

— Pääsemme aika hyvin liikkeelle, mutta hyökkäyskolmanneksen ratkaisut ovat vähän hakusessa.

— Summa summarum, aika pieniä asioita, joilla on valtava merkitys ottelun lopputuloksen kannalta.

Positiivistakin on. Pallollisen pelaamisen kehityksen lisäksi Haapala nostaa ilonaiheeksi pelaajien edistymisen urheilijoina.

— Pelaajamme ovat hiukan vahvempia, hiukan nopeampia ja heidän kestävyysominaisuutensakin paranevat päivä päivältä. Pitää muistaa, että valtaosa pelaajista vasta lähestyy parhaita pelivuosiaan.