SaiPan päävalmentaja Lehterä pitää yksilöiden kehitystä onnistumisena — Urheilujohtaja Tuomenoksa korostaa kehityksen ruokkimaa uskoa omiin mahdollisuuksiin SaiPan teemana tälle kaudelle oli uusi alku. Se on myös nähty, sillä joukkueen peli-ilme on kohentunut ja itseluottamus kasvanut koko ajan. Mika Stranden Tero Lehterän mukaan sekä pelaajien fyysinen että taitopuoli on kehittynyt sekä harjoituskaudella että syksyn aikana. Lopputulos pitäisi vielä saada paremmin näkymään myös tulostaululla ja varsinkin Kisapuistossa.

1. Missä on alkukaudella onnistuttu?



2. Missä on ollut eniten haasteita?

Urheilujohtaja Antti Tuomenoksa

1. — Viime kauden jälkeen lähdettiin aika nollista, ja pelaajat ovat menneet aika monella osa-alueella eteenpäin. Peliä on aktivoitettu ja myös pelaajien vahvuuksia on pystytty kehittämään siihen suuntaa.

— Valmentajat tai pelaajat eivät säikähtäneet vähän huonompaa alkua, vaan ovat uskoneet omaan tekemiseen. Sitä kautta on menty hyvään suuntaan. Ehdottomasti positiivinen fiilis on alkukaudesta.

2. — Pelaajahankinnoissa on tullut onnistumisia, kuten joka vuosi, mutta myös epäonnistumisia, kuten joka vuosi. Se on ollut hyvä, että on ollut rohkeutta käyttää meidän A-junnuja, kun on ollut loukkaantumisia. Ja rohkeutta käyttää myös esimerkiksi Ketterästä Iso-Mustajärveä, joka viime vuonna vielä taisi pelata Suomi-sarjaa.

— Puolustuspäässä meillä ei hirveästi vaihtuvuutta ollut, mutta hyökkäyspäähän sitä tuli aika paljon. Pelaajien vieminen eteenpäin, tulevat he sitten Mestiksestä tai yliopistosarjasta, tuo omat haasteet Liigan arkeen. Kolmen pelin viikoilla asiat tapahtuvat nopeasti.

— Fyysisten ominaisuuksien ja pelin vieminen eteenpäin on jatkuva prosessi. Yhtenä isona juttuna on henkinen puoli. Joukkue on hyvin hitsautunut yhteen, mutta että uskalletaan luottaa itseemme ja uskotaan omiin mahdollisuuksiimme, se on varmasti iso juttu.

Ei ole tarkoitus oppia hyviksi häviäjiksi. Sen asian kimppuun hyökkäämme joulun jälkeen. — Tero Lehterä

Päävalmentaja Tero Lehterä

1. — Tulos on sellainen, mihin olemme tähdänneet. Olemme myös onnistuneet yksilöiden kehittämisessä fyysisellä ja taitopuolella. Jos ajatellaan kokonaisvaltaisesti, niin hyviä esimerkkejä ovat Kalle Maalahti, Lasse Lappalainen ja Topi Nättinen. Roy Radke on kehittynyt myös paljon, mutta hän aloittikin aika paljon muita myöhemmin. Kaikilla on tietenkin vielä haasteita jäljellä, osalla enemmän, osalla vähemmän.

— Pelillisellä puolella taktisen kehityksen ja sen toteutuksen voi laskea myös onnistumiseksi.

2. — Tekemisen laatutason löytämisessä on ollut joillakin haasteita. Toinen meille haasteita viime aikoina tuonut asia on se, että kun pystymme nyt pelaamaan paremmin, miten saamme siirrettyä sen myös tulostaululle. Ei ole tarkoitus oppia hyviksi häviäjiksi. Sen asian kimppuun hyökkäämme joulun jälkeen.