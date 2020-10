Lappeenrannan Valtakatua pitkin pyörätietä huristelee kolme hauskan näköistä ajoneuvoa. Ääntä ei kuulu, sillä sähkö vie niitä eteenpäin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen arvioi kuvan perusteella, että ihan laillisesti ajavat Cityn läpi.

Kevyellä sähköajoneuvolla ajo pyöräteillä on sallittua ja pääsääntöisesti myös pakollista, sillä niiden ja moottorilla varustettujen polkupyörien on noudatettava polkupyöräilijän liikennesääntöjä. Myynnissä on kevyeksi sähköajoneuvoksi luokiteltavia kulkuvälineitä, joiden huippunopeus on korkeintaan 25 km/h, mutta jotka ovat täysin mopon näköisiä.

Esimerkiksi sähköpotkulaudat luokitellaan jalankulkijoiksi.

Traficom

Ylikonstaapeli Raimo Väisänen Imatralta kertoo, että sähköllä käyviä ajoneuvoja vielä niin vähän ja meno maltillista, ettei ongelmia ole ollut.

Hän muistuttaa, että sähköajoneuvolla ajaessa pitää aina huomioida hitaammin liikkuvat. Polkupyöräkypärän tai vaikka järeämmänkin hän suosittelee painamaan päähän myös sähköllä liikuttaessa.

Sähköllä avustettavia ajoneuvoja ei tarvitse eikä edes voi vakuuttaa liikennevakuutuksella, koska ne rinnastetaan jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin. Vapaaehtoisen tapaturma- ja vastuuvakuutuksen tarpeen jokainen voi itse harkita.

Moottoroidut polkupyörät vaativat liikennevakuutuksen. Moottoroitu polkupyörä eroaa sähköavusteisesta maksimitehoillaan, eikä se yleensä edellytä lainkaan polkemista.

Liikennevakuutuskeskus

Pyörätiellä voi ajaa myös mopolla, jos se on liikennemerkin lisäkilvellä sallittu. Lappeenrannassa sellaisia reittejä ovat 60 km/h nopeusrajoituksen tiet, esimerkiksi Helsingintie ja Lauritsalantie Etelä-Saimaan lehtitalolta Kanavansuulle.

Pelkkä pyörätietä osoittava liikennemerkki ilman mainittua lisäkilpeä estää mopolla ajamisen.