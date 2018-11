Kahdesti Suomen mestaruutta peräkkäin juhlinut Veiterä menetti kauden jälkeen kaksi pelaajaa terävimmästä kärjestään. Bandyliigan paras pistemies Eetu Peuhkuri ja pudotuspelien pörssiykkönen Emil Fedorov siirtyivät Ruotsin Elitserien-seura Vetlanda BK:n riveihin.

Lappeenrantalaiset eivät lähteneet naaraamaan nimekkäitä vahvistuksia muualta, vaan päävalmentaja Aleksei Nikisov halusi antaa mahdollisuuden seuran omille nuorille pelaajille, joista yksi on Tuukka Loikkanen, 18.

Imatran PaSa Bandyn kasvatti on luottamuksen osoituksesta selvästi mielissään.

— Onhan se kiva lähteä kauteen, kun tietää, että on saumat saada enemmän peliaikaa ja vastuuta. Pitää vain näyttää, että ansaitsee sen ja ottaa paikka kokoonpanosta, Loikkanen kertoo.

Hyökkäyksessä tai keskikentällä parhaiten viihtyvä Loikkanen ei ole miesten peleissä ihan täysi keltanokka.

Hän debytoi Bandyliigassa jo 15-vuotiaana kevättalvella 2016. Vuotta myöhemmin hän räppäsi avausmaalin Porvoossa pelatussa finaaliottelussa, kun Veiterä pilasi Akilleelle valmiiksi katetut mestaruusjuhlat.

Pitää olla hyvä luistimilla ja laji vaatii taitoa, pelkällä rouhimisella ei pärjää. — Tuukka Loikkanen

Viime kaudella Loikkanen pelasi 13 Bandyliigan kamppailua pistein 3+4=7 ja teki pudotuspeleissä yhden maalin, kun Veiterä jyräsi mestariksi näytöstyyliin. Nyt nuorukaisella on alkamassa kolmas täysi pääsarjakausi.

— Joukkueelta viime kausi ei olisi voinut mennä yhtään paremmin. Oma pelikin meni tosi paljon eteenpäin, vaikka parantamisen varaakin jäi vielä aika paljon tälle ja tuleville kausille. Huomasin kuitenkin, että alan pärjätä jo aika hyvin Bandyliigan peleissä, vaikka olisihan sitä voinut maaleja ja pisteitä tehdä vähän enemmänkin.

Jääpallo valikoitui kolmesta lajista omaksi lajiksi

Nuorempana Loikkanen ehti harrastaa kolmea lajia. Ihan ensiksi hän pelasi jääpalloa. Samoihin aikoihin hän muistelee aloittaneensa myös jalkapallon. Jossain vaiheessa kuvioissa oli myös jääkiekko.

— Jääpallo valikoitui lajiksi sitä kautta, että suvussa sitä on pelattu aina.

Tunnetuin peluri lienee äidin serkku Ossi Viuhko, joka peliura pääsarjatasolla ulottui kolmelle vuosikymmenelle. Sekä PaSa Bandyä että Veiterää edustanut

Viuhko myöntää olevansa sukulaispojan lajivalintaan jos ei syyllinen, niin ainakin osasyyllinen.

— Tulihan sitä Tuukkaa houkuteltua harrastamaan jääpalloa, Viuhko naurahtaa.

Jääpallossa Loikkasta kiehtoo se, että talvilajia pelataan isolla kentällä.

Lauri Heino Veiterän Tuukka Loikkanen teki ensimmäisen maalinsa edustusjoukkueessa, kun hän vei lappeenrantalaiset toissa kauden loppuottelussa 1–0-johtoon 16. peliminuutilla.

— Pitää olla hyvä luistimilla ja laji vaatii taitoa, pelkällä rouhimisella ei pärjää.

Hänen omin pelipaikkansa löytyy kärjen alapuolelta.

— Eli vähän sama paikka kuin futiksen kymppipaikka. Pystyn tarvittaessa vähän rakentamaankin peliä, mutta enemmän pyrin hakemaan väleihin ja tekemään maaleja ja pisteitä muutenkin.

Eetu Peuhkurin ja Emil Fedorovin lähdettyä Veiterä menetti kokoonpanostaan ehkä leveyttä, mutta on edelleen ehdoton ykkössuosikki Suomen mestariksi.

Jääpallossa lähes kaiken nähneet Janne ja Tomi Hauska ovat edelleen mukana. Heidän takanaan Veiterän pelaajarunko koostuu valtaosaltaan 23—25-vuotiaista pelimiehistä, joilla on jo vuosien kokemus bandyliigatasolta.

— Rinki on ehkä vähän pienempi kuin viime kaudella, mutta hyviä äijiä on silti tarpeeksi. Meillä on tosi luisteleva ja liikkuva porukka, joka on pysynyt sen verran pitkään yhdessä, että pelaamme hyvin yhteen Loikkanen kuvailee.

Ennen kauden alkua Veiterä oli pohjoisessa pelatussa Suomen cupissa aivan omaa luokkaansa. Sitä ennen joukkue vieraili kahdesti Ruotsissa, ensin harjoitusleirillä, sitten maailmancupissa, joissa kohdatut kansainväliset vastustajat olivat odotetusti erittäin kovatasoisia.

— Kyllähän ne ruotsalaiset ja venäläiset vielä edellä ovat. Emme ole kiinni saaneet, mutta tarkoituskin oli, että saamme kovia pelejä, Loikkanen kertoo.

Veiterän kausi käyntiin Kamppareita vastaan

Veiterän piti aloittaa Bandyliiga jo viime viikonloppuna kahdella vierasottelulla, mutta lauha sää piti tekojäät sulina niin Porissa kuin Helsingissä, joten sarja alkaa tänään perjantaina Lappeenrannan Kisapuistossa perinteisellä Savo—Karjala-hegemonialla Mikkelin Kamppareita vastaan.

Bandyliigassa asetelmat ovat ennallaan. Mukana on edelleen samat kymmenen joukkuetta kuin viime kaudella ja Veiterän kovimmat haastajat löytyvät viime kevään kärkinelikosta.

Ykköshaastaja on Porvoon Akilles, joka on vahvistunut Ruotsissa palanneella maajoukkuemies Rolf Larssonilla ja kokeneella päävalmentaja Antti Parviaisella.

Kevään finaalivastustaja Kampparit joutuu pärjäämään ilman Ruotsiin siirtynyttä Kasperi Hirvosta ja viime kauden parasta pistemiestään Artem Shekhovtsovia, mutta on kiinnittänyt uudeksi venäläisvahvistuksekseen Ilja Sokolovin, joka ensimmäisten raporttien perusteella on sivutukena mikkeliläisille vahvistus.

Ellei mitään mullistavaa tapahdu, niin kärkinelikon täydentää viime kauden runkosarjan kakkonen, mutta lopulta neljänneksi jätetty Jyväskylän seudun palloseura.