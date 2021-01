Mahdollinen altistuminen on tapahtunut viime lauantaina käydyssä pelissä Lahden Pelicansien Akatemiaa vastaan. Koronatartunnan saanut henkilö on vastustajajoukkueessa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on asettanut Imatran Ketterän U18-joukkue karanteeniin mahdollisen korona-altistumisen vuoksi. Karanteenissa on yhteensä hieman yli 20 henkilöä. Pelaajien lisäksi karanteeniin on asetettu valmentajia ja joukkueen taustahenkilöitä.

Seuran koronavastaava Simo Korpela kertoo, että mahdollinen altistuminen on tapahtunut viime lauantaina, jolloin Ketterän U18-joukkue pelasi Lahden Pelicansin Akatemiaa vastaan Imatran jäähallissa.

Korpelan mukaan tartunnan saanut henkilö on Pelicansien joukkueessa, ja mahdollinen altistuminen on tapahtunut vaihtopenkillä.

– Tänään aamulla tuli puhelinsoitto vastustajajoukkueen johdolta, että altistuminen on mahdollisesti tapahtunut. Otimme heti yhteyttä Eksoteen ja Imatran kaupunkiin. Uskoisin, että Eksote on jo tavoittanut kaikki karanteeniin asetetut henkilöt. Sitä en tiedä, kuinka monta altistunutta on toisessa joukkueessa, Korpela kertoo.

Karanteeni kestää kymmenen päivää, eli sen on määrä päättyä 19. tammikuuta.

Korpelan mukaan mahdollista altistumistapausta käsitellään seurassa tällä viikolla.

– Tietysti asia käydään läpi ja mietitään, miten tällainen vältettäisiin jatkossa. Seuran puolesta olemme kutienkin tehneet parhaamme ennalta varautumisen kannalta ja toimineet ripeästi myös jatkotoimien osalta.

U18-joukkueen osalta harjoittelut ovat tauolla karanteenin ajan. Korpelan mukaan sarjapelejä ei kuitenkaan jouduta karanteenin takia siirtämään.

– U18-joukkueen seuraava sarjapeli on 23. päivä. Se päästään pelaamaan normaalisti, ellei karanteenin aikana tule sairastapauksia tai muita lisäohjeistuksia.