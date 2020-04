Lappeenrannan Pesä Ysit on käyttänyt lukkari Essi Rytterin sopimuksessa olleen kahden vuoden option. 18 vuotta huhtikuun alkupuolella täyttäneen lukkarin sopimus Ysien kanssa kestää syksyyn 2022.

Tuleva kausi on Rytterille toinen naisten Superpesiksessä. Viime kaudella Rytteri nappasi paikan Superpesiksen kokoonpanosta kesken kauden ennakkoluulottomalla ja rohkealla lukkaroinnillaan heti ensimmäisestä ottelustaan lähtien.

Sisäpelissä Rytterin saldoksi tuli 16 ottelussa neljä lyötyä ja kaksi tuotua juoksua sekä 32 kärkilyöntiä.

– Seuran kannalta Rytteri on erittäin tärkeä kiinnitys, jolla luodaan vahvaa pohjaa tulevaisuudelle. Hän on huippulahjakas oma kasvatti, jolla on pelaajana mahdollisuudet edetä aivan Suomen kirkkaimmalle huipulle saakka. Olen todella iloinen, että pystyimme sopimaan jatkosta jo tässä vaiheessa, kertoo Ysien joukkueen rakentamisesta vastannut Sakari Myllys tiedotteessa..

Rytterin mukaan päätös kahdesta lisävuodesta oli helppo. Vaikka koronavirusepidemia onkin siirtänyt kauden alkua ainakin kuukaudella, on hän pitänyt itsensä valmiina tulevaa kautta varten.

– Koen, että pääsen kehittymään Yseissä koko ajan enemmän, ja täällä valmennus ja seura antavat myös parhaimman mahdollisuuden siihen, Rytteri kertoo tiedotteessa.