Imatranajon mutkia pääsee ajamaan verkossa – "Ihmiset eivät ole osanneet odottaa, että tällaista voisi tulla"

Trailblazersin kesätyöryhmään kuuluvilla Jonne Kiukaalla ja Aaro Viinikaisella riittää visioita. Nuorten miesten ajatuksissa pyörii muun muassa Imatranajo, joka järjestetään tänä vuonna virtuaalisena.

– Lähdettiin kokeilemaan jotain ihan uutta asiaa, ja ainakin tähän asti palaute on ollut pelkästään positiivista, kun olemme siitä kertoneet. Ihmiset eivät ole osanneet odottaa, että tällaista voisi tulla, Kiukas kertoo.

Heinäkuussa verkossa järjestettävän kolmiosaisen minisarjan kuusi parasta kuljettajaa pääsee mukaan finaalitapahtumaan, joka järjestetään Imatran kävelykeskustassa lauantaina 1.8.

Joona Klemi Trailblazers tarjoaa pelaamisesta kiinnostuneille nuorille kiehtovan kesätyön.

Uusia viritelmiä

22-vuotias Kiukas on ollut Trailblazersin toiminnassa mukana jo viime vuoden tammikuusta lähtien. Hän on päässyt toteuttamaan sekä fyysisiä, että virtuaalisia tapahtumia.

– Tarkoituksena oli järjestää Saimaa Clutch viime vuoden tapaan fyysisenä. Kun tämä ei onnistunut, saimme idean järjestää se online-tapahtumana ja näytimme tätä kautta muille, että tapahtumia ei tarvitse perua vaan niitä voidaan järjestää myös verkossa.

Tapahtuman siirtäminen verkkoon mahdollisti sen laajentamisen koko Suomen laajuiseksi.

Kiukas lähti Trailblazersin toimintaan mukaan aikanaan uusien kokemusten perässä ja on nauttinut suuresti töistä, joissa vain mielikuvitus on rajana.

Perheet halutaan mukaan

Nuorempaa ikäluokkaa ryhmässä edustava Viinikainen, 15, on myös ollut Trailblazersin tapahtumissa mukana jo pitkään – ennen tätä kesää tosin vain pelaajana.

– Kun tuli mahdollisuus hakea tänne kesätöihin, niin pitihän se käyttää.

Yksi syy nuorisotiimin palkkaamiseen olivat Trailblazersin vaikeudet houkutella nuoria tapahtumiinsa. Viinikaisella on selkeä näkemys ikätovereiden vähyyteen.

– Meidän ikäluokka on jähmettynyt yksittäisiin peleihin, ja jos niitä ei ole tarjolla, niin tapahtumiin ei tule lähdettyä. Esimerkiksi taktinen ammuntapeli CS:GO on suosittu omassa kaveripiirissä.

Kesätyöseteleillä kolme viikkoa työskentelevät nuoret suunnittelevat myös täysin omaa tapahtumaa, joka on tarkoitus suunnata koko perheelle.

– Tavoitteena on saada perheille yhteistä tekemistä, kun nuo tapahtumat ovat tähän asti olleet lähinnä pelaajille, Viinikainen kertoo.

Joona Klemi Viinikainen (oik.) on pyörinyt Trailblazersin tapahtumissa useasti.

E-urheilu sai nostetta koronasta

Nuorten miesten parissa E-urheilu nauttii jo suurta suosiota, mutta muiden osalta tekemistä riittää. Perheille suunnatulle tapahtumalle on kiistatta tarvetta.

– Tavoitteena on, että lapset eivät veisi vanhempiaan pelaamaan vaan päinvastoin, Kiukas korostaa.

Monille kohderyhmän ulkopuolisille E-urheilu näyttäytyy yhä kyseenalaisena urheilumuotona.

– E-urheilu on kilpailua siinä missä muutkin kilpailut eikä minulla ole mitään sitä vastaan, että siitä puhutaan urheiluna, Viinikainen pohtii.

Koronan aiheuttama poikkeustila on tuonut E-urheilulle jopa pientä nostetta, jonka etenkin Trailblazers on hyödyntänyt tehokkaasti. Huhti-lokakuun aikana seuran järjestämiä tapahtumia on peräti 80 päivänä.

– Tuskin E-urheilun suosio tulee jatkossa ainakaan laskemaan, Kiukas uskoo.