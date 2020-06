Tytär haki Jukka Mantereen takaisin Lappeenrantaan – Isoisän muuttokuormassa on aina pallo mukana

Kaksi kertaa hyvä työpaikka on jäänyt toiseksi, kun koripallo on kutsunut. Jos rahalla mitattaisiin, se päätös ei ainakaan ole kannattanut, mutta intohimo on vienyt mennessään. Syntymäpäivälahjaksi Mantere sai puisen pässin.