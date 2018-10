SaiPan puolustuksen ylivoimahaku on Brenden Kichton — Kanadalainen takonut hyviä tehoja aiemmissa seuroissaan

SaiPan uusi puolustaja on Brenden Kichton. 178-senttinen rightin puolustaja pelasi viime kaudella 63 ottelua AHL:ssä Charlotte Checkersissa. Checkers on NHL-seura Carolina Hurricanesin farmijoukkue.

Kichton on Winnipeg Jetsin seitsemännen kierroksen varaus kesältä 2013, mutta on pelannut Pohjois-Amerikassa vain WHL:ssä ja AHL:ssä. AHL:ssä otteluita on kertynyt 335. Niissä hän takoi puolustajalle mainiot 34+131=165 tehopistettä.

Euroopassa hän ei ole aiemmin pelannut.

Ensimmäisen AHL-kautensa jälkeen 2014 hänet valittiin tulokkaiden tähtikentälliseen.

Kichton ei pelaa vielä tämän illan ottelussa KalPaa vastaan, vaan saapuu Lappeenrantaan torstaina ja pelaa lauantain ottelussa JYPiä vastaan Kisapuistossa.

SaiPa on hakenut koko syksyn vahvistusta puolustukseensa ja nimenomaan ylivoiman viivamieheksi. Parhaalla kaudellaan AHL:ssä Kichton teki 48 pistettä (10+38).

SaiPan urheilujohtajan Antti Tuomenoksan mukaan puolustajan vahvuudet ovat kiekollisessa pelissä ja niin sanotussa tilanteiden tunnistamisessa. Kanadalainen pelaa SaiPassa numerolla 28.

Juttuun lisätty Antti Tuomenoksan kommentti kello 9.35.