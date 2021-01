Naisten kolmiloikkaa Suomessa hallinneen Kristiina Mäkelän ykköshaastajaksi noussut imatralaislähtöinen Senni Salminen hyppää ensimmäisen kolmiloikkakisansa myöhään lauantai-iltana Ranskan Mondevillessä. Kilpailu käydään tiukkojen koronarajoitusten ympäröimänä. Valmentaja Matti Mononen myöntää, että ulkomaille lähtemistä harkittiin tarkasti, koska tautitilanne Euroopassa tuntuu menevän vain huonompaan suuntaan.

– Nytkään ei ehkä ole järkevin aika lähteä mihinkään. Toisaalta ajatuksena on tehdä kovaa tulosta hallissa, siksi on pakko lähteä, koska kotimaassa ei ole sellaista kisaa, jossa voi tehdä tulosta. Ainakin alkuperäissuunnitelman mukaan Kristiinankin on tarkoitus kilpailla ainoastaan ulkomailla, joten SM-halleissakaan ei vastusta juuri olisi, Mononen selvittää kisamatkalle lähteneen valmennettavansa suunnitelmia.

Naisten kolmiloikan EM-halliraja on 14,30. Imatran Urheilijoiden Salmisen halliennätys on 13,83, ulkona meni viime kaudella 14,04.

– Tulosraja on vedetty kovaksi, käytännössä se on sama kuin olympiaraja. Aina on vähän arvoitus, miten ekassa kisassa lähtee, mutta hän on kyllä hyvässä kunnossa ja odotan, että halliennätys menee rikki. Jos homma kestää kasassa, voi tulla pitkääkin siivua, Mononen ennakoi.

Ranskassa ulkonaliikkumiskielto

Ranskan vakavan koronatilanteen takia maassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto ilta- ja yöaikaan. Hengityssuojan käyttö on pakollista eikä lentokoneeseenkaan pääse ilman negatiivista testitulosta. Yksityiseltä puolelta haettu testi maksaa noin 300 euroa. Kisapaikalle liikkumista varten pitää olla lupalappu. Ruokailut tapahtuvat omassa hotellihuoneessa.

– Sinänsä onni kuitenkin, että hän pääsee hyvään kisaan hyppäämään. Pelkäsin, että kaikki kisat perutaan, Mononen sanoo.

Mäkelä ja pika-aiturit Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske kilpailevat tänä viikonloppuna Saksan Karlsruhessa käytävässä World Athletics Indoor Tourin korkeimman tason kilpailussa. Salminen ei päässyt mukaan samaan kilpailuun, mutta Monosen silmissä Mondevillessäkin on riittävän tasokasta seuraa.

– Käytännössä kaikki mukana olevat ovat yli 14 metrin hyppääjiä. Ideana olisi löytää sellaisia kisoja, joissa joutuisi hyppäämään myös sijoituksista, hän sanoo.

Onnistuminen Ranskassa voisi avata myös paikan johonkin ykkösluokan kisaan ulkomailla.

– On ollut niin vaikea suunnitella mitään, kun ei oikein ole tiennyt, miten kisoja tulee, pääseekö niihin tai perutaanko niitä. Sen takia tähän kisaan on jokin verran satsattu harjoituksellisestikin. Katsotaan kisa ja tehdään sen jälkeen tarkempi lopun hallikauden suunnitelma, Mononen kertoo.

Lipsanen loikkii viikon kuluttua

Simo Lipsanen hyppää ensimmäisen kolmiloikkakisansa viikon päästä sunnuntaina Joensuussa, jossa EM-toivot Lipsanen ja Salminen avasivat molemmat hallikautensa pituushypyllä viikko sitten. Viikkoa myöhemmin on hallikisat Tampereella ja viikko siitä SM-hallit Jyväskylässä.

– Niissä pitäisi sen onnistumisen tulla, Lipsasen valmentaja Petri Ruotsalainen sanoo.

Agata Anttonen Simo Lipsasen pitää parantaa viime kesän ulkoratatulostaan, jotta paikka EM-halleihin aukeaa. Arkistokuva.

EM-hallit käydään maaliskuun alussa Puolan Tolunissa. Miesten kolmiloikan hallitulosraja on 16,95. Lipsasen halli-SE 16,98 on kahden vuoden takaa. Viime kesänä ulkoradoilla parhaaksi jäi 16,59.

– EM-halleihin otetaan 16 parasta, mutta vielä on vähän epäselvää, minkä taulukon mukaan sinne otetaan, tulosten vai pisteiden. Tietysti jos rajan hyppää, niin suoraan pääsee, Ruotsalainen sanoo.

Vuoden takaisten tulosten perusteella Lipsanen on tällä hetkellä 20:s. Lappeenrannan Urheilu-Miesten loikkijan edellä on kaksi venäläistä, jotka tipahtaisivat pois, elleivät ole dopingseurannassa olleita neutraalin statuksen urheilijoita.

– Varmaan joku 16,80 voisi olla sellainen tulos, jolla voisi päästä kisoihin, Ruotsalainen arvelee.

Tulosraja olympiatasoa