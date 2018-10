IPV kiinnitti seuraavaan palasen ensi kauden joukkueeseensa, suurempi sisäpelivastuu houkutteli Konsta Hyötyläisen Kouvolasta Imatralle

Konsta Hyötyläinen on Juvan Nuoriso-Pesiksen kasvatti, joka pelasi Kouvolassa vuodesta 2013 lähtien. Hyötyläinen on pelannut ulkona kolmosvahtina ja sisällä kakkoskärjen vaihtajana. IPV hakee vielä yhtä tai kahta pelaajaa. Lisäksi koko pelinjohto ja valmennus on vielä julkaisematta.