Seija ja Paavo Varis veivät lastenlapsensa Aatu ja Taavi Variksen tiistaina Myllymäelle laskettelemaan.

Takeissa roikkui kolmen tunnin liput ja pojilla oli jaloissaan vuokramonot, koska 9- ja 13-vuotiaan jalat kasvavat vauhdilla.

– Tuotiin pojat hiihtämään, koska on niin hyvä ilma, Seija Varis kertoi.

Pojat olivat rinteessä ensimmäistä kertaa tänä talvena, mamma ja pappakin vasta toista kertaa, vaikka aiemmin he ovat käyneet laskettelemassa Keski-Euroopassakin.

Myllymäen kuudesta rinteestä on avoinna neljä, vaikka talvi on ollut ennätyslauha. Myös pulkkamäki on käytössä.

Lappeenrantalaisten Varisten lisäksi rinteissä oli paljon muitakin laskettelijoita. Hiihtolomaa viettävien Aatun ja Taavin loppuviikon aktiviteetit olivat vielä avoinna.

– Tiedä sitten, mitä heidän vanhempansa suunnittelevat, Seija Varis kertoi.

Lumettomuus näkyy kylpyläosastolla

Holiday Club Saimaan hotellinjohtaja Anne Kaarnijärvi kertoo, että lumettomuus on näkynyt kylpyläosaston kävijämäärissä.

– Viime viikko ei ollut vielä lomaviikko täällä päin, joten paikallisia päiväkävijöitä ei normaalia enempää ollut, mutta tämä viikko on ollut vilkas myös siinä suhteessa.

Sateisella viime viikolla niin kylpylässä kuin Angry Birds -puistossa oli Kaarnijärven mukaan tosi täyttä.

– Venäläisillä oli pitkä viikonloppu viime viikonloppuna. Se toki näkyi meillä, talo oli ihan täynnä myös sunnuntaina.

Kylpylän ja Angry Birds -puiston lisäksi Holiday Club Saimaalla on myös keilahalli ja sisäluistelumahdollisuus.

– Se on ilman muuta ollut tänä talvena pelastus monille. Siellä on ollut ihan paikallisiakin, jotka eivät majoitu meillä. He eivät ehkä käy pelkästään luistelemassa, vaan viettävät päivää tällä alueella.

Koko päivä Angry Birds -puistossa

Angry Birds -puiston aulassa kuhisi myös tiistaina. Antti Kontinen lastensa Mea ja Eetu Kontisen kanssa istahti tauolle kahvion pöytään.

Kai Skyttä Mea, Eetu ja Antti Kontinen hörppivät taukojuomia Angry Birds -puiston kahviossa. Luisteleminen, hiihtäminen ja pulkkamäen lasku ovat jääneet heillä tänä talvena vähemmälle.

– Heti kahdentoista jälkeen tultiin, kun tämä aukesi, ja eiköhän olla kuuteen asti vai moneen tämä olikaan auki, isä-Kontinen valotti suunnitelmia.

Lumeton talvi muovasi heidän hiihtolomasuunnitelmiaan niin, että he päättivät pysyä kotimaisemissa.

– Mietimme mökin varaamista Himokselta, mutta sitten aloimme pohtia, ovatkohan rinteet kunnossa, kun on niin lämpimät kelit.

Joulun aikaan Kontiset kävivät Sallassa, jossa oli täysi talvi. Hiihtolomaviikolla he suunnittelevat käyvänsä Freeskissä tai Myllymäellä, jos on hyvät kelit.

– Eiköhän käydä täällä uimassakin, mutta eri päivänä, koska asumme ihan lähellä.

Imatran kylpylä tyytyväinen alkuvuoteen

Imatran kylpylän toimitusjohtaja Ari Aspia myöntää, että vaihteleva talvisää sataa kylpylähotellin laariin.

– Meillä on paljon sisäaktiviteetteja: kylpylä, keilahalli, sisäliikuntatiloja, liikuntaryhmiä. Tekemistä löytyy. Olemme tosi tyytyväisiä hiihtolomasesonkiin ja koko alkuvuoteen.

Aspian mukaan kylpylän ulkopuolisissa kävijöissä on ollut helmikuussa reilun 10 prosentin kasvu.

– On ollut ihan hyvin väkeä. Siihen on varmasti vaikuttanut sää ja meidän markkinointi.

Koko Imatran kylpylän alkuvuosi on ollut voimakasta kasvua.

– Vaikka SM-kisoja ei ollut, se ei ole jarruttanut yhtään. Vuosi sitten ne toivat paljon asiakkaita kisaviikonlopuksi.

– Mennään reilusti yli 15 prosentin viime vuoteen verrattuna, mikä oli kuitenkin meidän kaikkien aikojen ennätysliikevaihto.

Myös Holiday Club Saimaalla alkuvuosi on mennyt kokonaisuutena hyvin.

– Heti vuoden alussa olevalla "venäläisviikolla" oli 15 prosentin kasvu viime vuoteen verrattuna. Koko alkuvuoden olemme olleet ihan hyvässä nosteessa, Anne Kaarnijärvi kertoo.

Imatran kylpylälle Ukonniemen ensilumen latu on myös tärkeä asiakasmagneetti. Lauhat säät ovat hidastaneet lumen tykitystä ensi talveksi.

– Ensi syksyn lumitilanne on hieman huolestuttanut, mutta nyt on luvattu pakkaspäiviä ja -öitä, niin varmasti saadaan tehtyä vielä lisää lunta siihen kasaan, Ari Aspia sanoo.