SaiPan miehet jatkavat voittoputkessa – Joukkueeseen on kasvanut toinenkin tehoketju

SaiPa jatkaa miesten salibandydivarissa oivassa vireessä. Pirkkalan Pirkat haastoi hieman yli kaksi erää keltapaitoja uskottavasti, mutta tippui kärryiltä vartti ennen ottelun päätöstä. SaiPan neljäs perättäinen voitto kirjattiin luvuin 8–3 (4–2, 1–1, 3–0).

Tehoyksiköksi nousi keskiviikon voittopelin tapaan Julius Huppusen johtama kakkoskenttä. Laiturit Oskari Möykkynen (2+1) ja Jarno Pensikkala (0+3) olivat tehopäällä, mutta kentän maaliahnein oli kentällisen takana luutinut puolustaja Ville Alkki, joka täräytti hattutempun (3+0).

Kakkoskentälle ottelun alku ei tosin ollut ruusuinen, sillä se otti vastaan kaikki vieraiden maalit, mutta pelin edetessä saldo kääntyi plusmerkkiseksi.

– Vaikka ykköskenttä on ollutkin pitkään tehokas, niin on tärkeä saada toinen tehoyksikkö. Se näkyy treeneissäkin siinä, että potkitaan toisia koko ajan parempiin suorituksiin. Tänään onnistui kaikki kentät tekemään maalin. Voitot on hyviä ja pisteet on tietysti hyviä, mutta tasainen esitys on melkein se tärkein anti, päävalmentaja Mikael de Anna kertasi tyytyväisenä.

Kokemusta kevääksi

Ottelu ratkesi kolmannen erän alussa, kun Alkki, Samu Pietilä ja Möykkynen tekivät maalin mieheen kahdessa minuutissa ja tilanteeksi 8–3. Tästä Pirkat ei enää toipunut.

Ottelun lopun kotijoukkue pelasi maltillisesti palloa siirrellen ja tyhmiä virheitä vältellen.

– Tosi kypsä kolmas erä. Erittäin hyvää johtoasemapelaamista, jota tullaan kevään peleissä tarvitsemaan.

Tärkeille pelaajille kolhuja

Ykköskentän tärkeä puolustaja Mika Hietamäki jätti ottelun päätöserässä kesken. Lisäksi viimeisillä minuuteilla vaihtopenkin takana lattialla makasi Huppunen.

Molemmat ovat SaiPan avainpelaajia, mutta ainakin puoliksi tilanne on valoisa.

– Hietamäellä oli jonkinlainen kramppi, mutta hän on kyllä ihan kunnossa. En tiedä tarkemmin mitä Huppuselle tapahtui. Toivottavasti ei mitään vakavampaa, de Anna arveli.

SaiPa on sarjataulukossa tukevasti neljäntenä. Taakse on matkaa reilusti, mutta yläpuolella on houkuttelevia saaliita odottamassa. Sarjakärki FBC Turusta on neljän pisteen päässä, ja kakkossijaan matkaa on vain kaksi pistettä.