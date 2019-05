Kommentti: Suomi ei lähtenyt nöyristelemään MM-kisojen avauksessa ja sai siitä palkinnon

Suomen huikea voitto Kanadasta helpottaa koko joukkueen hengittämistä Slovakiassa merkittävästi. Ensimmäisen ottelun pisteillä päävalmentaja Jukka Jalosen ryhmä sai valtavan buustin itseluottamukseensa ja myös luottamuksen omaa pelitapaa kohtaan.

Nöyrä, mutta oikeilla hetkillä aktiivinen Suomi näytti, että huolellisella valmistautumisella on jääkiekossa kova arvo. Kun joukkue on MM-jäällä kokematon ja vastassa on maailman huippupelureita, kaiken avain on tiivis ja yhtenäinen tekeminen ilman sooloiluja.

Lisää uskoa omaan tekemiseen Suomi haki aktiivisella alulla ja saikin Kanadan horjumaan, vaikka välillä meno oli jossain aggressiivisen leijonan ja hoipertelun välimaastossa. Peruuttelemalla olisi helposti voitu vajota varjoihin ja anteeksipyytelyyn. Nyt tunne ja viejän rooli otettiin itselle.

Kahden maalin Kaapo Kakko, voittomaalin kisojen ensimmäisestä ylivoimasta iskenyt ykkössentteri Arttu Ilomäki ja ykkösmaalivahdiksi nostettu Kevin Lankinen saivat matkaan erityisen positiivisen tunteen.

Kuukausi yhdessä

Kanada valmistautui kisoihin viikon, Suomi kuukauden. Kanada pelasi yhden harjoitusottelun Itävaltaa vastaan puolivaloilla, Suomi pelasi vielä viikko sitten yhdessä EHT-turnauksen, eikä enää lennättänyt uusia ukkoja kisapassia leimaamaan. Tosin rapakon takana ei halukkaitakaan tuntunut olevan.

Usein MM-kisoissa on päästy alussa hakemaan hyvää fiilistä turistimaiden kanssa. Voitoilla on voitu rakentaa peliä, mutta katastrofikin on väijynyt nurkan takana.

Nyt leijonia mitataan alusta lähtien, kun peräkkäin vastassa ovat Kanada, isäntämaa Slovakia ja USA. Alkulohkon päätösottelussa Saksaa vastaan voi olla myös kova panos hyvää sijoitusta ja puolivälierien vastustajaa haettaessa.

Voitto Kanadasta ei varmasti ollut etukäteen pistesaldoon laskettu varma saalis, mutta unelma se oli. Unelma, joka toteutui.